Лучший способ хранения яиц: дверца холодильника — не вариант

Яйца на полке в супермаркете, яйца в коробке.

Яйца — один из самых популярных продуктов украинской кухни. В то же время многие люди хранят их неправильно. Из-за этого яйца быстрее портятся, теряют вкус и даже могут стать опасными для здоровья.

Где и как именно держать яйца, чтобы они оставались свежими максимально долго, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на экспертов Simply Recipes.

Можно ли хранить яйца на дверце холодильника

Несмотря на то, что контейнеры для яиц обычно расположены именно на дверце, эксперты не рекомендуют ими пользоваться. Ведь это самое теплое место в холодильнике. К тому же, при открывании и закрывании дверцы температура колеблется.

Вследствие этого образуется конденсат, что способствует активному размножению бактерий, которые есть на скорлупе яйца.

Где лучшее место для хранения яиц

Рекомендуемая температура для хранения яиц составляет около 4°C. Поэтому оптимально использовать термометр для холодильника, чтобы убедиться, что эта температура достигается и поддерживается, особенно для холодильников с несколькими температурными зонами.

Читайте также:

В целом яйца лучше всего хранить ближе к задней части холодильника, где температура постоянно низкая, чтобы избежать роста бактерий или порчи.

К тому же держать яйца нужно не в контейнере или стеклянной посуде, а в их "родной" коробке. Картонная упаковка помогает защитить яйца от перепадов температуры. Она также служит барьером, предотвращающим поглощение нежелательных запахов из других продуктов в холодильнике. Кроме того, в картонной коробке обеспечивается стабильная влажность вокруг яиц, что важно для их свежести.

