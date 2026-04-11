Найкращий спосіб зберігання яєць: дверцята холодильника — не варіант

Яйця — один із найпопулярніших продуктів української кухні. Водночас багато людей зберігають їх неправильно. Через це яйця швидше псуються, втрачають смак і навіть можуть стати небезпечними для здоров’я.

Де і як саме тримати яйця, щоб вони залишалися свіжими максимально довго, розповідають Новини.LIVE з посиланням на експертів Simply Recipes.

Чи можна зберігати яйця на дверцятах холодильника

Попри те, що контейнери для яєць зазвичай розташовані саме на дверцятах, експерти не рекомендують ними користуватися. Адже це найтепліше місце в холодильнику. До того ж, при відкриванні та закриванні дверцят температура коливається. Внаслідок цього утворюється конденсат, що сприяє активному розмноженню бактерій, які є на шкаралупі яйця.

Де найкраще місце для зберігання яєць

Рекомендована температура для зберігання яєць становить близько 4°C. Тому оптимально використовувати термометр для холодильника, щоб переконатися, що ця температура досягається та підтримується, особливо для холодильників з кількома температурними зонами.

Загалом яйця найкраще зберігати ближче до задньої частини холодильника, де температура постійно низька, щоб уникнути росту бактерій або псування.

До того ж тримати яйця потрібно не в контейнері чи скляному посуді, а в їх "рідній" коробці. Картонна упаковка допомагає захистити яйця від перепадів температури. Вона також служить бар'єром, що запобігає поглинанню небажаних запахів з інших продуктів у холодильнику. Крім того, в картонній коробці забезпечується стабільна вологість навколо яєць, що важливо для їхньої свіжості.

