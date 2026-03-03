Какие условия труда бригада "Азов" предлагает машинистам экскаватора

Машинист экскаватора. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Обязанности машиниста экскаватора

Машинист экскаватора должен оперативно и безопасно выполнять земляные работы с использованием экскаватора, перевозить материалы и оборудование на безопасные строительные площадки, обеспечивать надлежащее техническое состояние машины и своевременное проведение текущего обслуживания.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые имеют не менее двух лет опыта работы водителями-машинистами экскаваторов, умеют работать с экскаватором различных типов и моделей, знают технические особенности и принципы работы экскаватора, могут работать быстро, вовремя и в стрессовых условиях, готовы к работе в команде.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта обещают 3 300 гривен доплаты.

Ранее мы сообщали, в "Азове" нужны люди, которые умеют ремонтировать электронику. Речь идет об инженерах по разработке и ремонту электронных устройств.

Также в бригаде не хватает строителей. Занять такую должность могут люди в возрасте до 50 лет. Обязательно иметь базовые навыки работы на строительстве.