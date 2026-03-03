Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" нужны водители экскаватора — какие условия работы

В "Азове" нужны водители экскаватора — какие условия работы

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 03:26
Какие условия труда бригада "Азов" предлагает машинистам экскаватора
Машинист экскаватора. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет машинистов экскаватора
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности машиниста экскаватора

Машинист экскаватора должен оперативно и безопасно выполнять земляные работы с использованием экскаватора, перевозить материалы и оборудование на безопасные строительные площадки, обеспечивать надлежащее техническое состояние машины и своевременное проведение текущего обслуживания.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые имеют не менее двух лет опыта работы водителями-машинистами экскаваторов, умеют работать с экскаватором различных типов и моделей, знают технические особенности и принципы работы экскаватора, могут работать быстро, вовремя и в стрессовых условиях, готовы к работе в команде.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта обещают 3 300 гривен доплаты.

Ранее мы сообщали, в "Азове" нужны люди, которые умеют ремонтировать электронику. Речь идет об инженерах по разработке и ремонту электронных устройств.

Также в бригаде не хватает строителей. Занять такую должность могут люди в возрасте до 50 лет. Обязательно иметь базовые навыки работы на строительстве.

работа бригада "Азов" вакансии 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации