Україна
В "Азові" нова вакансія — треба керувати екскаватора

В "Азові" нова вакансія — треба керувати екскаватора

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує машиністам екскаватора
Машиніст екскаватора. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Йдеться про машиністів екскаватора. 

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
"Азов" шукає машиністів екскаватора
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки машиніста екскаватора

Машиніст екскаватора має оперативно й безпечно виконувати земляні роботи з використанням екскаватора, перевозити матеріали та обладнання на безпечні будівельні майданчики, забезпечувати належний технічний стан машини та вчасне проведення поточного обслуговування.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і дисциплінованих людей, які мають щонайменше два роки досвіду роботи водіями-машиністами екскаваторів, вміють працювати з екскаватором різних типів і моделей, знають технічні особливості та принципи роботи екскаватора, можуть працювати швидко, вчасно та у стресових умовах, готові до роботи в команді.

Умови роботи 

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. За кожен день виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту обіцяють 3 300 гривень доплати.

Раніше ми повідомляли, в "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати електроніку. Йдеться про інженерів із розробки та ремонту електронних пристроїв

Також у бригаді бракує будівельників. Обійняти таку посаду можуть люди віком до 50 років. Обов'язково мати базові навички роботи на будівництві.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
