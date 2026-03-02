Відео
Головна Військова економіка У війську потрібні молоді піарники — вакансія в "Азові"

У війську потрібні молоді піарники — вакансія в "Азові"

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує PR-менеджерам
Чоловік у костюмі розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати із презентаціями й текстами. Йдеться про PR-менеджерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
"Азов" шукає PR-менеджерів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки PR-менеджера 

PR-менеджер відповідає за створення презентацій, кейсів, матеріалів під партнерство, готує тексти для розсилок, пресрелізів і соцмереж. Також серед його обов'язків забезпечення PR-супроводом колаборацій і спільних компаній, допомога команді партнерств у комунікаційній частині нових проєктів.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують придатних до служби людей віком від 18 до 35 років. На посаду можуть претендувати ті, хто має середню, середню спеціальну або вищу освіту, реальні PR-кейси та досвід підготовки якісних презентацій.

Умови роботи 

"Азовці" пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести військових, які вже служать. Зарплата становитиме 27–40 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що в "Азові" бракує людей, які вміють діагностувати та виправляти несправності в автомобільних системах. Йдеться про автоелектриків.

Також до війська запрошують людей, які готові зводити фортифікаційні споруди. У бригаді є вакантні місця для будівельників.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
