Работа в "Азове" на должности PR-менеджера — какие условия труда

В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" нужны люди, которые умеют работать с презентациями и текстами. Речь идет о PR-менеджерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Обязанности PR-менеджера

PR-менеджер отвечает за создание презентаций, кейсов, материалов под партнерство, готовит тексты для рассылок, пресс-релизов и соцсетей. Также среди его обязанностей обеспечение PR-сопровождением коллабораций и совместных компаний, помощь команде партнерств в коммуникационной части новых проектов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают пригодных к службе людей в возрасте от 18 до 35 лет. На должность могут претендовать те, кто имеет среднее, среднее специальное или высшее образование, реальные PR-кейсы и опыт подготовки качественных презентаций.

Условия работы

"Азовцы" предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести военных, которые уже служат. Зарплата будет составлять 27–40 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что в "Азове" не хватает людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также в войско приглашают людей, которые готовы возводить фортификационные сооружения. В бригаде есть вакантные места для строителей.