В ряды "Азова" набирают строителей — что известно о вакансии

Дата публикации 27 февраля 2026 03:26
Работа строителем в "Азове" — какие обязанности и сколько будут платить
Строитель. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют строить. Речь идет о строителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 25 февраля, передает Нов ини.LIVE.

Читайте также:
"Азов" ищет строителей
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности строителя в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Строитель должен обустраивать инженерные фортификационные сооружения.

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые умеют использовать строительные инструменты (лопату, кирку, бензопилу), не имеют алкогольной и наркотической зависимости, готовы работать в зоне боевых действий. Претендентам на должность надо иметь базовые навыки работы на строительстве.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 гривен. Зарплата — 27–127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в ремонте электроники. Речь идет об инженерах по разработке и ремонту электронных устройств.

Также в войско приглашают тех, кто имеет опыт работы с ранеными. Есть вакантные места для боевых медиков.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
