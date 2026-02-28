Работа в Азов для автоэлектриков — какие условия предлагает бригада

"Азову" нужны люди для ремонта авто — сколько платят
Бригада спецназначения "Азов" пригласила к себе на работу специалистов на должность автоэлектриков. От потенциальных кандидатов требуется иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. За выполнение работы будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия в четверг, 26 февраля, опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
монтаж и замена электрических компонентов;
выполнение ремонтных работ в соответствии с техническими требованиями;
использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.
Подходит кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.
Взамен бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение в соответствии со стандартами, принятыми в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что бригада "Азов" также ищет людей, которые разбираются в покраске. Речь идет об автомалярах и шлифовальщиках.
Кроме того, бойцам нужны люди, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. То есть — бухгалтеры.
