Україна
Главная Военная экономика "Азову" нужны люди для ремонта авто — сколько платят

"Азову" нужны люди для ремонта авто — сколько платят

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 03:26
Работа в Азов для автоэлектриков — какие условия предлагает бригада
Автоелектрик займається встановленням акумулятора. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" пригласила к себе на работу специалистов на должность автоэлектриков. От потенциальных кандидатов требуется иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. За выполнение работы будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия в четверг, 26 февраля, опубликована на сайте поиска работы Work.ua

Читайте также:
"Азову" нужны автоэлектрики — появилась вакансия
Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
монтаж и замена электрических компонентов;
выполнение ремонтных работ в соответствии с техническими требованиями;
использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подходит кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Взамен бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение в соответствии со стандартами, принятыми в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что бригада "Азов" также ищет людей, которые разбираются в покраске. Речь идет об автомалярах и шлифовальщиках.

Кроме того, бойцам нужны люди, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. То есть — бухгалтеры.

 

ВСУ работа деньги бригада "Азов" война в Украине зарплата
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
