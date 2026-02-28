Работа в Азов для автоэлектриков — какие условия предлагает бригада

Автоелектрик займається встановленням акумулятора. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" пригласила к себе на работу специалистов на должность автоэлектриков. От потенциальных кандидатов требуется иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. За выполнение работы будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия в четверг, 26 февраля, опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ в соответствии с техническими требованиями;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подходит кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Взамен бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение в соответствии со стандартами, принятыми в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что бригада "Азов" также ищет людей, которые разбираются в покраске. Речь идет об автомалярах и шлифовальщиках.

Кроме того, бойцам нужны люди, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. То есть — бухгалтеры.