Где в Италии штрафуют за неправильную обувь

Парк Чинкве-Терре в Италии. Фото: thefrugalexpat.com

Национальный парк Чинкве-Терре расположен на побережье Генуэзского залива в Италии является довольно популярным местом среди туристов. Однако администрация парка ввела правило, которое запрещает посетителям носить определенную обувь.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Штрафы в Италии

Чинкве-Терре поражает живописным пейзажам, которые открываются из домов, свисающих со скал, соединенных между собой пешеходными тропами.

Пешеходные маршруты привлекают туристов отовсюду, чтобы познакомиться с культурой города и увидеть аутентичный итальянский ландшафт, однако стоит помнить о мерах безопасности во время прогулок.

Посещая эту невероятную прибрежную локацию в Италии, многие планируют совершить пешую прогулку по горным склонам, чтобы насладиться видами, однако такое путешествие может нести непредсказуемые расходы.

Парк Чинкве-Терре в Италии. Фото: lonelyplanet.com

В 2019 году в Чинкве-Терре был введен запрет на открытую обувь и обувь на гладкой подошве (шлепанцы) во время прохождения маршрутов. За нарушение туристов заставят заплатить штраф в размере до 2500 евро (примерно 116 тысяч гривен).

Напомним, редакция Новини.LIVE рассказывала об уникальных местах Украины, которые каждый должен увидеть собственными глазами. Также мы писали о 10 самых известных парках-сафари в мире.