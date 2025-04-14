Где в Италии штрафуют за неправильную обувь

В одном из парков Италии штрафуют на 2000 евро из-за обуви
Национальный парк Чинкве-Терре расположен на побережье Генуэзского залива в Италии является довольно популярным местом среди туристов. Однако администрация парка ввела правило, которое запрещает посетителям носить определенную обувь.
Об этом пишет Daily Express.
Штрафы в Италии
Чинкве-Терре поражает живописным пейзажам, которые открываются из домов, свисающих со скал, соединенных между собой пешеходными тропами.
Пешеходные маршруты привлекают туристов отовсюду, чтобы познакомиться с культурой города и увидеть аутентичный итальянский ландшафт, однако стоит помнить о мерах безопасности во время прогулок.
Посещая эту невероятную прибрежную локацию в Италии, многие планируют совершить пешую прогулку по горным склонам, чтобы насладиться видами, однако такое путешествие может нести непредсказуемые расходы.
В 2019 году в Чинкве-Терре был введен запрет на открытую обувь и обувь на гладкой подошве (шлепанцы) во время прохождения маршрутов. За нарушение туристов заставят заплатить штраф в размере до 2500 евро (примерно 116 тысяч гривен).
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