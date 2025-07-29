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Главная Туризм УЗ ввела верификацию — как приобрести билеты без "Дії"

УЗ ввела верификацию — как приобрести билеты без "Дії"

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:11
Как покупать билеты УЗ без верификации в Дії - инструкция
Пенсионерка ищет билеты в приложении "УЗ". Фото: freepik.com

Укрзализныця с августа в тестовом режиме на некоторые популярные маршруты ввела верификацию через "Дія.Підпис". Однако иностранцы не могут пользоваться соответствующим приложением.

Портал visitukraine.today рассказал, как приобрести билеты на нужное направление без "Дії".

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Граждане иностранных стран имеют право покупать билеты на международные и внутренние направления УЗ без проверки в "Дії".

Для начала надо скачать мобильное приложение "Укрзализныця" и зарегистрироваться в нем, заполнив свой номер телефона и электронный адрес.

После регистрации необходимо пройти проверку личности, заполнив соответствующую анкету. В пустых полях необходимо заполнить:

  • имя и фамилию латиницей;
  • номер телефона и email, которые использовались при регистрации.
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Билет Укрзализныци. Фото: УНИАН

Также пассажиру надо загрузить фото паспорта и селфи с паспортом в руках. Заявку рассматривают до 12 часов. После проверки иностранец сможет покупать и возвращать билеты онлайн.

Напомним, в Укрзализныце изменили правила перевозки животных. Также мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров поезда.

Укрзализныця путешествие туризм билеты инструкция
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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