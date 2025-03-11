Ryanair может отменить бронь вашего места — в чем причина

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Ирландский лоукостер Ryanair несмотря на бюджетные билеты, взимает с пассажиров плату за избыточный вес ручной клади и "Приоритетную посадку". Путешественники также вынуждены платить за бронирование мест в самолете, однако авиакомпания сохранила за собой право пересадить пассажиров.

Об этом предупреждает издание Express.

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Учитывая, что пассажирам Ryanair также приходится платить дополнительные сборы за бронирование мест в самолете, путешествие может стать дорогим удовольствием, если вы вылетаете вместе с семьей или друзьями.

Для тех, кто решил зарезервировать места, онлайн-регистрация доступна от 60 дней до двух часов до вылета рейса. Однако, если вы решите не бронировать место, Ryanair бесплатно предоставит вам место в случайном порядке.

Однако есть нюанс, о котором многие могут не догадываться. Даже после оплаты за конкретное место, в правилах и условиях Ryanair указано, что авиакомпания "может изменить выделенные вам места в любое время, даже если вы их забронировали, если это необходимо по операционным соображениям, по соображениям безопасности или по соображениям защиты".

Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

Кроме того, правила авиакомпании предусматривают, что пассажиры, желающие сидеть в рядах 1, 16 или 17, где расположены аварийные выходы, должны соответствовать определенным критериям, в частности, быть старше 16 лет и быть способными оказать помощь в чрезвычайной ситуации.

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