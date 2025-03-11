Ryanair может отменить бронь вашего места — в чем причина

В самолетах Ryanair могут пересадить, даже при бронировании места
Ирландский лоукостер Ryanair несмотря на бюджетные билеты, взимает с пассажиров плату за избыточный вес ручной клади и "Приоритетную посадку". Путешественники также вынуждены платить за бронирование мест в самолете, однако авиакомпания сохранила за собой право пересадить пассажиров.
Об этом предупреждает издание Express.
По какой причине лоукостер Ryanair может вас пересадить
Учитывая, что пассажирам Ryanair также приходится платить дополнительные сборы за бронирование мест в самолете, путешествие может стать дорогим удовольствием, если вы вылетаете вместе с семьей или друзьями.
Для тех, кто решил зарезервировать места, онлайн-регистрация доступна от 60 дней до двух часов до вылета рейса. Однако, если вы решите не бронировать место, Ryanair бесплатно предоставит вам место в случайном порядке.
Однако есть нюанс, о котором многие могут не догадываться. Даже после оплаты за конкретное место, в правилах и условиях Ryanair указано, что авиакомпания "может изменить выделенные вам места в любое время, даже если вы их забронировали, если это необходимо по операционным соображениям, по соображениям безопасности или по соображениям защиты".
Кроме того, правила авиакомпании предусматривают, что пассажиры, желающие сидеть в рядах 1, 16 или 17, где расположены аварийные выходы, должны соответствовать определенным критериям, в частности, быть старше 16 лет и быть способными оказать помощь в чрезвычайной ситуации.
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