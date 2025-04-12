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Туристов могут высадить из самолета без объяснений — причина

12 апреля 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Из самолета могут высадить без всяких объяснений — с чем связано
Салон самолета. Фото: Pexels
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Мало кто из путешественников подозревает, что их без всякого нарушения могут высадить из самолета. Если вашим рейсом путешествует воздушный маршал, вас могут снять с рейса, чтобы освободить место для него.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что если вашим рейсом путешествует воздушный маршал, вас могут снять с рейса, чтобы освободить место для него.

Воздушные маршалы — это работники правоохранительных органов под прикрытием, которые время от времени путешествуют самолетами, чтобы предотвратить захват самолетов. Работа авиамаршала заключается в выявлении любых угроз на борту самолета и урегулировании инцидентов.

Туристів можуть висадити з літака без попередження — причина - фото 1
Салон самолета с пассажирами. Фото: Pexels

Страны, которые сотрудничают с маршалами, из соображений безопасности скрывают любые данные об их полетах. По сути это означает, что туристу даже не сообщат, что он уступил место авиамаршалу, поскольку пассажирам нельзя знать, когда маршал находится на борту их рейса.

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