Из самолета могут высадить без всяких объяснений — с чем связано

Салон самолета. Фото: Pexels

Мало кто из путешественников подозревает, что их без всякого нарушения могут высадить из самолета. Если вашим рейсом путешествует воздушный маршал, вас могут снять с рейса, чтобы освободить место для него.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что если вашим рейсом путешествует воздушный маршал, вас могут снять с рейса, чтобы освободить место для него.

Воздушные маршалы — это работники правоохранительных органов под прикрытием, которые время от времени путешествуют самолетами, чтобы предотвратить захват самолетов. Работа авиамаршала заключается в выявлении любых угроз на борту самолета и урегулировании инцидентов.

Салон самолета с пассажирами. Фото: Pexels

Страны, которые сотрудничают с маршалами, из соображений безопасности скрывают любые данные об их полетах. По сути это означает, что туристу даже не сообщат, что он уступил место авиамаршалу, поскольку пассажирам нельзя знать, когда маршал находится на борту их рейса.

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