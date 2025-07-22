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Главная Туризм Туристам раскрыли лайфхак, как не гладить вещи в отпуске

Туристам раскрыли лайфхак, как не гладить вещи в отпуске

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 12:23
Как не гладить вещи в отпуске - лайфхак туристам
Туристка собирает вещи в отпуск. Фото: Freepik

Большинство авиакомпаний зарабатывают на том, что пассажиры превышают размеры ручной клади и багажа. Даже самый компактный утюг в сумке или чемодане может "влететь в копеечку" в аэропорту.

О полезном лайфхаке, который позволит вам забыть о глажке вещей в отпуске, пишет Daily Express.

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Бренд женской одежды Sophie Cameron Davies поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде. Благодаря ему вы сможете выглядеть на все сто в отпуске.

Для того, чтобы не гладить свою одежду в отпуске, складывайте одежду в чемодан абсолютно ровно, не скручивайте вещи и не переворачивайте.

"Заполните чемодан одеждой по всей ширине, вплоть до углов, и складывайте максимум один-два раза, чтобы избежать глубоких складок. Складывайте вещь одну на одну. Так ваши вещи останутся без складок и вам не придется искать утюг в отеле", — говорится в видео.

За короткое время видео собрало более 600 тысяч просмотров и тысячи лайков. Пользователи благодарны за такой действительно полезный лайфхак.

@sophiecamerondavies

Упаковочный хак, который вы не знали, что вам нужен 🧳✨ Отправляетесь этим летом? Если ваш чемодан полон плавающих платьев, шелковых вещей или всего, что отдаленно подвержено складкам, попробуйте это. Нет больше отпаривания морщин для половины вашего отпуска 🙅‍♀️ Это просто, экономия места, и на самом деле работает. Сохраните это, ваше будущее "я" скажет вам спасибо 💅 #styleover30 #styleover40 #packinghack #packingtips #travelhack

♬ оригинальный звук - Sophie Cameron Davies

Напомним, ранее мы рассказывали об острове в Греции с доступными ценами на еду и жилье, однако непопулярном среди туристов. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

путешествие одежда лайфхаки советы туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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