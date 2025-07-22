Как не гладить вещи в отпуске - лайфхак туристам

Туристка собирает вещи в отпуск. Фото: Freepik

Большинство авиакомпаний зарабатывают на том, что пассажиры превышают размеры ручной клади и багажа. Даже самый компактный утюг в сумке или чемодане может "влететь в копеечку" в аэропорту.

О полезном лайфхаке, который позволит вам забыть о глажке вещей в отпуске, пишет Daily Express.

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Бренд женской одежды Sophie Cameron Davies поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде. Благодаря ему вы сможете выглядеть на все сто в отпуске.

Для того, чтобы не гладить свою одежду в отпуске, складывайте одежду в чемодан абсолютно ровно, не скручивайте вещи и не переворачивайте.

"Заполните чемодан одеждой по всей ширине, вплоть до углов, и складывайте максимум один-два раза, чтобы избежать глубоких складок. Складывайте вещь одну на одну. Так ваши вещи останутся без складок и вам не придется искать утюг в отеле", — говорится в видео.

За короткое время видео собрало более 600 тысяч просмотров и тысячи лайков. Пользователи благодарны за такой действительно полезный лайфхак.

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