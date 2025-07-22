Как не гладить вещи в отпуске - лайфхак туристам

Туристам раскрыли лайфхак, как не гладить вещи в отпуске
Большинство авиакомпаний зарабатывают на том, что пассажиры превышают размеры ручной клади и багажа. Даже самый компактный утюг в сумке или чемодане может "влететь в копеечку" в аэропорту.
О полезном лайфхаке, который позволит вам забыть о глажке вещей в отпуске, пишет Daily Express.
Как обходиться в отпуске без утюга
Бренд женской одежды Sophie Cameron Davies поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде. Благодаря ему вы сможете выглядеть на все сто в отпуске.
Для того, чтобы не гладить свою одежду в отпуске, складывайте одежду в чемодан абсолютно ровно, не скручивайте вещи и не переворачивайте.
"Заполните чемодан одеждой по всей ширине, вплоть до углов, и складывайте максимум один-два раза, чтобы избежать глубоких складок. Складывайте вещь одну на одну. Так ваши вещи останутся без складок и вам не придется искать утюг в отеле", — говорится в видео.
За короткое время видео собрало более 600 тысяч просмотров и тысячи лайков. Пользователи благодарны за такой действительно полезный лайфхак.
@sophiecamerondavies
Упаковочный хак, который вы не знали, что вам нужен 🧳✨ Отправляетесь этим летом? Если ваш чемодан полон плавающих платьев, шелковых вещей или всего, что отдаленно подвержено складкам, попробуйте это. Нет больше отпаривания морщин для половины вашего отпуска 🙅♀️ Это просто, экономия места, и на самом деле работает. Сохраните это, ваше будущее "я" скажет вам спасибо 💅 #styleover30 #styleover40 #packinghack #packingtips #travelhack♬ оригинальный звук - Sophie Cameron Davies
Напомним, ранее мы рассказывали об острове в Греции с доступными ценами на еду и жилье, однако непопулярном среди туристов. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.
Читайте Новини.LIVE!