Лайфхак, который поможет сэкономить на багаже Ryanair

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Опытный турист поделился сообразительным лайфхаком, который позволит обойти строгую политику ирландской авиакомпании Ryanair. Он позволяет сэкономить около 20 евро.

Об этом пишет Daily Express.

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Как не переплачивать за багаж Ryanair

Новое видео тревел-блогера Роба Адкока, который регулярно делится со своими подписчиками советами и подсказками относительно бюджетных путешествий завирусилось в сети. Мужчина поделился с подписчиками трюком, который помог ему избежать платы за багаж на рейсе Ryanair. Он может помочь сэкономить пассажирам небольшое состояние, учитывая высокие тарифы авиакомпании на дополнительные сборы.

На кадрах видео, которое уже собрало более 2,4 миллиона просмотров, Роб демонстрирует, как ему удалось упаковать 20 кг багажа с помощью вакуумной упаковочной машины, которая уменьшила его одежду до нужного размера. Мужчина аккуратно упаковывает вещи в рюкзак, который разрешено брать на борт самолета как бесплатную ручную кладь и путешествует свободно путешествует без лишних доплат.

Это не только хитрый способ избежать дополнительных расходов, но и дополнительный бонус — не ждать в очереди к багажной карусели.

Напомним, ранее мы писали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.