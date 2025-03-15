Замки в Европе — какие стоит посетить

Топ-5 самых красивых замков Европы
В Европе находится более 10 тысяч замков с многовековой историей. Прогуливаясь по ним, вы погружаетесь в атмосферу Средневековья.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о европейских замках, которые стоит посетить каждому.
Замок Конви, Уэльс
ЮНЕСКО признала замок Конви одним из "лучших примеров военной архитектуры конца ХІІІ — начала ХІѴ веков. Он построен за четыре года королем Эдуардом I и его главным архитектором, мастером Джеймсом Сент-Джорджем.
Замок Нойшванштайн, Германия
Этот дворец XIX века построен по заказу короля Баварии Людвига II в честь композитора Рихарда Вагнера. Он расположен в живописном предгорье Альп. Ежегодно его посещает более миллиона туристов со всех уголков мира.
Замок Корвин, Румыния
Это готически-ренессансный замок, который считается одним из семи чудес Румынии и является одним из крупнейших замков Европы. Он расположен на скале над рекой Зласти.
Замок Эйлин Донан, Шотландия
Замок Эйлиан Донан — одно из самых посещаемых мест в величественном Шотландском нагорье. Он расположен на месте слияния трех озер. Замок был построен в XII веке, но почти 200 лет пролежал в руинах, пока его не восстановил подполковник Джон Макрей-Гилстрап в 1932 году.
Замок Шато де Шамбор, Франция
Он расположен в самом большом закрытом лесопарке в Европе. Шамбор также является самым большим замком во французской долине Луары. Замок имеет более 400 комнат и более 80 лестниц и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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