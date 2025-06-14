Как выспаться во время длительного перелета - советы

Пассажирка спит в самолете. Фото: freepik.com

Во время длительных перелетов путешественникам просто необходимо немного поспать. Однако заснуть в кресле самолета среди шума нелегко.

Об этом пишет Daily Express.

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Стюардесса Southwest Airlines поделилась советами, как выспаться несмотря на шум маленьких детей и шум двигателя самолета. Она рекомендует брать пассажирам с собой в самолет теплое худи, даже летом. Дело в том, что температура в самолете может сильно колебаться, и вы можете замерзнуть.

Стюардесса посоветовала пассажирам обязательно взять с собой в самолет качественную подушку и маску, на которых не стоит экономить. Также можно заранее приобрести беруши или включить себе в наушниках успокаивающую музыку или белый шум.

"Хотя у вас может возникнуть соблазн выпить перед полетом кофе или освежающего джина с тоником — от этих напитков лучше воздержаться. И алкоголь, и кофеин могут серьезно нарушить ваш сон", — подчеркнула бортпроводница.

Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Стюардесса также порекомендовала туристам выбирать места у окна при бронировании авиабилета, даже если за это придется отдать дополнительную сумму.

"Вы можете опереться на фюзеляж для дополнительного комфорта, возможно, набить подложить под голову толстовку, и как дополнительный бонус — вас будут убаюкивать пейзажи за окном", — добавила она.

Напомним, мы рассказывали о том, как избежать джетлага в отпуске. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.