Как выспаться во время длительного перелета - советы

Стюардесса поделилась советами, как выспаться в самолете
Во время длительных перелетов путешественникам просто необходимо немного поспать. Однако заснуть в кресле самолета среди шума нелегко.
Об этом пишет Daily Express.
Как отдохнуть во время длительного перелета
Стюардесса Southwest Airlines поделилась советами, как выспаться несмотря на шум маленьких детей и шум двигателя самолета. Она рекомендует брать пассажирам с собой в самолет теплое худи, даже летом. Дело в том, что температура в самолете может сильно колебаться, и вы можете замерзнуть.
Стюардесса посоветовала пассажирам обязательно взять с собой в самолет качественную подушку и маску, на которых не стоит экономить. Также можно заранее приобрести беруши или включить себе в наушниках успокаивающую музыку или белый шум.
"Хотя у вас может возникнуть соблазн выпить перед полетом кофе или освежающего джина с тоником — от этих напитков лучше воздержаться. И алкоголь, и кофеин могут серьезно нарушить ваш сон", — подчеркнула бортпроводница.
Стюардесса также порекомендовала туристам выбирать места у окна при бронировании авиабилета, даже если за это придется отдать дополнительную сумму.
"Вы можете опереться на фюзеляж для дополнительного комфорта, возможно, набить подложить под голову толстовку, и как дополнительный бонус — вас будут убаюкивать пейзажи за окном", — добавила она.
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