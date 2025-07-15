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Главная Туризм Путешествие Ryanair с детьми — как родителям избежать штрафов

Путешествие Ryanair с детьми — как родителям избежать штрафов

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:43
Полет Ryanair с малышами — правила для родителей
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com/

Организация семейного отпуска иногда может стать настоящей головной болью. Если планируете путешествие с детьми, не лишним будет ознакомиться с правилами перелетов популярных лоукостеров.

О требованиях ирландской авиакомпании Ryanair напомнило издание Daily Express.

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Лоукостер не пускает на самолет младенцев в возрасте до семи дней. Малыши в возрасте от 8 дней до 23 месяцев включительно должны сопровождаться взрослым в возрасте от 18 лет (один ребенок на одного взрослого).

Все младенцы должны сидеть на коленях у взрослого и не имеют права на отдельное место. Для удобства родителей, в хвостовой части самолетов находятся пеленальные комнаты для младенцев. Бортпроводники также могут помочь подогреть детские бутылочки, если это необходимо.

Подорож Ryanair з дітьми — як батькам уникнути штрафів - фото 1
Молодая мама с малышом в аэропорту. Фото: pexels.com/

В аэропорту вы можете бесплатно зарегистрировать две вещи на одного ребенка (одна коляска + автокресло, бустер или детская кроватка). Авиакомпания также позволяет взять с собой достаточное количество детского питания, молока и чистой воды.

Пассажиры также могут перевозить грудное молоко в ручной клади, даже если путешествуют без ребенка. Контейнеры с грудным молоком должны вмещать не более 2 000 мл. Каждый контейнер должны проверить на пункте контроля.

Ryanair также советует родителям или опекунам убедиться, что лечащий врач позволяет детям путешествовать самолетом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

авиарейсы дети правила туризм Ryanair
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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