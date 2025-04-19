Аэропорты, в которых чаще всего теряют вещи пассажиров - рейтинг

Названы аэропорты, в которых чаще всего теряют багаж пассажиров
Потерянный багаж может испортить отпуск. Поэтому перед путешествием стоит узнать, каким аэропортам не стоит доверять и следует быть осторожнее со своим чемоданом.
Об этом пишет Daily Mail.
Какие аэропорты лучше избегать
AirAdvisor исследовал 53 аэропорта по всему миру, проанализировав количество пассажиров, среднее расстояние от выхода на посадку (в минутах), поиск в Google по запросу "потерянный багаж", плохие отзывы и рейтинг аэропортов в Google.
Третье место занял Международный аэропорт Дубай. Он имеет самый большой пассажиропоток среди всех аэропортов, участвовавших в исследовании. На прошлый год пассажиры оставили около 5 000 запросов в Google по поиску потерянного багажа и 37 плохих отзывов на Yelp.
Второе место занял Международный аэропорт имени Шарля де Голля. Аэропорт Парижа получил 44 негативных отзыва на Yelp - больше всего среди всех аэропортов, участвовавших в исследовании. Кроме того, маршрут пассажира через аэропорт в зону выдачи багажа занимает 26 минут, что является антирекордом среди других участников.
Возглавил список Лондонский аэропорт Хитроу. Он опережает других участников по количеству поисковых запросов в Google по потерянному багажу.
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