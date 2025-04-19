Аэропорты, в которых чаще всего теряют вещи пассажиров - рейтинг

Пассажиры в аэропорту. Фото: pixabay.com

Потерянный багаж может испортить отпуск. Поэтому перед путешествием стоит узнать, каким аэропортам не стоит доверять и следует быть осторожнее со своим чемоданом.

Об этом пишет Daily Mail.

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AirAdvisor исследовал 53 аэропорта по всему миру, проанализировав количество пассажиров, среднее расстояние от выхода на посадку (в минутах), поиск в Google по запросу "потерянный багаж", плохие отзывы и рейтинг аэропортов в Google.

Третье место занял Международный аэропорт Дубай. Он имеет самый большой пассажиропоток среди всех аэропортов, участвовавших в исследовании. На прошлый год пассажиры оставили около 5 000 запросов в Google по поиску потерянного багажа и 37 плохих отзывов на Yelp.

Второе место занял Международный аэропорт имени Шарля де Голля. Аэропорт Парижа получил 44 негативных отзыва на Yelp - больше всего среди всех аэропортов, участвовавших в исследовании. Кроме того, маршрут пассажира через аэропорт в зону выдачи багажа занимает 26 минут, что является антирекордом среди других участников.

Международный аэропорт имени Шарля де Голля. Фото: flickr.com

Возглавил список Лондонский аэропорт Хитроу. Он опережает других участников по количеству поисковых запросов в Google по потерянному багажу.

Напомним, ранее блогер рассказала о европейских странах, которые стоит посетить этой весной. Также мы писали об удобных люксах для молодоженов в самолете.