В Париже откроют новое метро — фото

Станцию метро Villejuif-Gustave Roussy в Париже. Фото: Dominique Perrault Architecture

В Париже откроют новый железнодорожный вокзал. Станция Villejuif-Gustave Roussy является частью новой городской сети метро, которая получит четыре дополнительные линии до 2031 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Станция Villejuif-Gustave Roussy в Париже является частью новой городской сети метро, которая получит четыре дополнительные линии к 2031 году. Новая остановка является последней на 14-й линии и первой станцией, соединяющейся с будущей Южной линией 15. Ее открытие запланировано на 2026 год.

Станция выглядит так, будто ее телепортировали из будущего, спроектировала французская студия Dominique Perrault Architecture (DPA). Ее уже называют "одной из самых красивых станций в мире".

Станция Villejuif-Gustave Roussy в Париже. Фото: Dominique Perrault Architecture

По словам чиновников, 200 км новой колеи метро и 68 станций будут обслуживать главные деловые районы Парижа — Дефанс и Сен — Дени; "главные центры науки и высшего образования" — Париж — Сакле, Институт Гюстава — Руси, Город Декарта; три аэропорта — Шарль де Голль, Орли, Ле Бурже; и три станции скоростных поездов — Масси-Палезо, Версаль-Шантье и Шарль де Голль.

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