Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Найгламурніша станція метро у світі — де розташована arrow

Найгламурніша станція метро у світі — де розташована

15 березня 2025 20:17
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
В Парижі відкриють нове метро — фото
Станцію метро Villejuif-Gustave Roussy в Парижі. Фото: Dominique Perrault Architecture
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

У Парижі відкриють новий залізничний вокзал. Станція Villejuif-Gustave Roussy є частиною нової міської мережі метро, яка отримає чотири додаткові лінії до 2031 року.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Нова станція метро в Парижі

Станція Villejuif-Gustave Roussy в Парижі є частиною нової міської мережі метро, яка отримає чотири додаткові лінії до 2031 року.  Нова зупинка є останньою на 14-й лінії і першою станцією, що з'єднується з майбутньою Південною лінією 15. Її відкриття заплановане на 2026 рік.

Станція має вигляд, ніби її телепортували з майбутнього. Її спроєктувала французька студія Dominique Perrault Architecture (DPA). Її вже називають "однією з найгарніших станцій у світі".

Найгламурніша станція метро у світі — де знаходиться - фото 1
Станція Villejuif-Gustave Roussy в Парижі. Фото: Dominique Perrault Architecture 

За словами чиновників, 200 км нової колії метро і 68 станцій обслуговуватимуть головні ділові райони Парижа — Дефанс і Сен-Дені; "головні центри науки і вищої освіти" — Париж — Сакле, Інститут Гюстава-Русі, Місто Декарта; три аеропорти — Шарль де Голль, Орлі, Ле Бурже; і три станції швидкісних поїздів — Массі-Палезо, Версаль — Шантьє і Шарль де Голль.

Нагадаємо, ми розповідали, де в Україні варто побувати цієї весни. Також ми розповідали, чому варто обов'язково відвідати грецький острів Крит.

метро подорож Париж туризм архітектура
Реклама
Реклама
Реклама