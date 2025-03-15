В Парижі відкриють нове метро — фото

Станцію метро Villejuif-Gustave Roussy в Парижі. Фото: Dominique Perrault Architecture

У Парижі відкриють новий залізничний вокзал. Станція Villejuif-Gustave Roussy є частиною нової міської мережі метро, яка отримає чотири додаткові лінії до 2031 року.

Про це пише Daily Mail.

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Станція Villejuif-Gustave Roussy в Парижі є частиною нової міської мережі метро, яка отримає чотири додаткові лінії до 2031 року. Нова зупинка є останньою на 14-й лінії і першою станцією, що з'єднується з майбутньою Південною лінією 15. Її відкриття заплановане на 2026 рік.

Станція має вигляд, ніби її телепортували з майбутнього. Її спроєктувала французька студія Dominique Perrault Architecture (DPA). Її вже називають "однією з найгарніших станцій у світі".

Станція Villejuif-Gustave Roussy в Парижі. Фото: Dominique Perrault Architecture

За словами чиновників, 200 км нової колії метро і 68 станцій обслуговуватимуть головні ділові райони Парижа — Дефанс і Сен-Дені; "головні центри науки і вищої освіти" — Париж — Сакле, Інститут Гюстава-Русі, Місто Декарта; три аеропорти — Шарль де Голль, Орлі, Ле Бурже; і три станції швидкісних поїздів — Массі-Палезо, Версаль — Шантьє і Шарль де Голль.

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