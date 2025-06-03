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Как подключиться к закрытой сети во всех аэропортах — лайфхак

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Дата публикации 3 июня 2025 20:19
Как бесплатно воспользоваться Wi-Fi в аэропорту - как найти пароль
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В современном мире доступ к интернету стал необходимостью, без которой трудно представить свою жизнь. Опытная туристка объяснила, как быстро и безопасно подключиться к бесплатному Wi-Fi в аэропорту — без лишнего стресса и затрат.

Пользователь kydupoihatu в TikTok объяснила, где найти пароли от Wi-Fi в любом аэропорту мира.

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Как бесплатно пользоваться Wi-Fi в аэропорту

Туристка посоветовала написать в ленту поиска Google "wireless password wifi airport" и зайти по первой ссылке. На карте стоит выбрать нужный аэропорт и нажать на него.

Иконка которая появится, покажет пароль от сети Wi-Fi. Вы получите доступ к Сети без всяких доплат. Лучше всего сохранить себе эту информацию заранее, перед вылетом в другую страну.

@kydupoihatu

WIFI: Как подключиться к закрытой сети во всех аэропортах 🌎 #путешествия #лайфхак #тревелблог #европа #аэропорт #украинцызаграницей

♬ Savage - MGEN RAND

Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также турагент раскрыла, как выбрать классный отель заграницей.

аэропорты путешествие интернет заграница туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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