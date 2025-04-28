Как переводить текст на iPhone без дополнительных приложений - лайфхак путешественникам

Туристка пользуется телефоном. Фото: Freepik

Владение английским значительно упрощает путешествие, однако для тех, кто им не владеет, есть выход. Многие даже не подозревают, что на iPhone есть функция, которая позволяет переводить с фото без применения сторонних приложений.

Пользовательница atlantis.travel.88 в TikTok рассказала о том, как активировать эту фишку в вашем смартфоне.

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Оказалось, что разработчики iPhone позаботились о туристах и "прокачали" гаджет. Каждый пользователь может перевести текст просто наведя на него камеру.

Пользовательница рассказала, что для активации функции автоматического переводчика необходимо зайти в настройки камеры и включить "показ обнаруженного текста".

После подключения, iPhone при наведении на фото будет предлагать вам перевод. Такая фишка является бесплатной и позволит вам без нервов и лишних доплат ориентироваться в любой стране.

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