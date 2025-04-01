Почему в аэропорту надо снимать обувь - объяснение

Турист снимает обувь в аэропорту. Фото: Freepik

Прохождение контроля безопасности в аэропорту может изрядно раздражать. Работники имеют право разувать пассажиров, что довольно неудобно в публичном месте.

Об этом пишет The Telegraph.

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Опытный путешественник Роберт Джекман обратил внимание туристов на требования по размещению вещей на пунктах контроля в аэропорту в отдельных лотках (куртки, сумки, обувь). Он подчеркнул, что правила постоянно меняются, и до сих пор "загадочной" считается необходимость снимать обувь.

"По моему опыту, такая непоследовательность только увеличивает время ожидания", — добавил Джекман.

Отмечается, что правила безопасности в аэропортах должны устанавливать национальные правительства. Большинство этих правил связаны с последствиями теракта 11 сентября и принятием Закона об авиационной и транспортной безопасности. Время от времени эти правила обновляются, чтобы учесть новые данные разведки.

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

Когда дело доходит до проверки пассажиров, большинство аэропортов используют разновидность сканера, который использует крошечные миллиметровые волны для идентификации любых объектов на вашем теле.

"Они обнаруживают все виды предметов, металлических или других, которые находятся в вашей одежде или скрыты на вашем теле", — рассказал консультант по безопасности Уилфрид Ковент.

Специалист добавил, что хотя сканеры работают уже 20 лет, технологии все еще совершенствуется, хотя и довольно медленно.

"Проверка некоторых видов обуви, например, ботинок, остается определенной проблемой. Вот почему в некоторых странах Европы просят снять обувь и вместо нее пропустить сумки", — пояснил эксперт.

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