Почему не надо привязывать ленты к чемоданам - работник аэропорта назвал важную причину

Аэропорт. Фото: pexels.com

Путешественники часто прикрепляют ленты к своему багажу, чтобы их чемодан легче распознать на карусели. Однако мало кто подозревает, что такая фишка может привести к хаосу во время путешествия.

Об этом пишет Daily Express.

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Ленты на чемоданах

Работник багажного отделения объяснил, что ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам, могут вызвать проблемы при сканировании чемодана в багажном отделении.

"Если чемодан не может быть просканирован автоматически, его могут обработать вручную. Однако таким образом возрастает шанс, что ваш багаж потеряется. Снимите старые наклейки с чемодана, они могут вызвать путаницу при сканировании", — обратился к пассажирам специалист.

Аэропорт. Фото: pexels.com

Кроме того, опытный работник дал неожиданный совет по упаковке — держаться подальше от марципана. Оказывается, эти сладкие лакомства по плотности подозрительно похожи на взрывчатку, и пассажиры, у которых в чемоданах есть эти сладости, рискуют не попасть на свой рейс.

Напомним, ранее тревел-блогер рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.