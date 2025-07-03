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Главная Туризм Почему нельзя цеплять ленту к чемодану — ответ вас удивит

Почему нельзя цеплять ленту к чемодану — ответ вас удивит

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 19:27
Почему не надо привязывать ленты к чемоданам - работник аэропорта назвал важную причину
Аэропорт. Фото: pexels.com

Путешественники часто прикрепляют ленты к своему багажу, чтобы их чемодан легче распознать на карусели. Однако мало кто подозревает, что такая фишка может привести к хаосу во время путешествия.

Об этом пишет Daily Express.

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Работник багажного отделения объяснил, что ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам, могут вызвать проблемы при сканировании чемодана в багажном отделении.

"Если чемодан не может быть просканирован автоматически, его могут обработать вручную. Однако таким образом возрастает шанс, что ваш багаж потеряется. Снимите старые наклейки с чемодана, они могут вызвать путаницу при сканировании", — обратился к пассажирам специалист.

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Аэропорт. Фото: pexels.com

Кроме того, опытный работник дал неожиданный совет по упаковке — держаться подальше от марципана. Оказывается, эти сладкие лакомства по плотности подозрительно похожи на взрывчатку, и пассажиры, у которых в чемоданах есть эти сладости, рискуют не попасть на свой рейс.

Напомним, ранее тревел-блогер рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.

аэропорты путешествие отпуск советы туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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