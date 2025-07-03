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Головна Туризм Чому не можна чіпляти стрічку до валізи — відповідь вас здивує

Чому не можна чіпляти стрічку до валізи — відповідь вас здивує

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:27
Чому не треба прив'язувати стрічки до валіз — працівник аеропорту назвав важливу причину
Аеропорт. Фото: pexels.com

Мандрівники часто прикріплюють стрічки до свого багажу, щоб їх валізу легше розпізнати на каруселі. Проте мало хто підозрює, що така фішка може призвести до хаосу під час подорожі.

Про це пише Daily Express.

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Стрічки на валізах 

Працівник багажного відділення пояснив, що стрічки, які люди прив'язують до своїх валіз, можуть спричинити проблеми при скануванні валізи в багажному відділенні. 

"Якщо валіза не може бути просканована автоматично, її можуть обробити вручну. Проте таким чином зростає шанс, що ваш багаж загубиться. Зніміть старі наклейки з валізи, вони можуть спричинити плутанину при скануванні", — звернувся до пасажирів фахівець.

Чому не можна чіпляти стрічку до валізи — відповідь вас здивує - фото 1
Аеропорт. Фото: pexels.com

Крім того, досвідчений працівник надав несподівану пораду щодо пакування — триматися подалі від марципану. Виявляється, ці солодкі ласощі за щільністю підозріло схожі на вибухівку, і пасажири, у котрих у валізах є ці солодощі, ризикують не потрапити на свій рейс.

Нагадаємо, раніше тревел-блогерка розповіла, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу.

аеропорти подорож відпустка поради туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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