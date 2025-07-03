Чому не треба прив'язувати стрічки до валіз — працівник аеропорту назвав важливу причину

Аеропорт. Фото: pexels.com

Мандрівники часто прикріплюють стрічки до свого багажу, щоб їх валізу легше розпізнати на каруселі. Проте мало хто підозрює, що така фішка може призвести до хаосу під час подорожі.

Про це пише Daily Express.

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Стрічки на валізах

Працівник багажного відділення пояснив, що стрічки, які люди прив'язують до своїх валіз, можуть спричинити проблеми при скануванні валізи в багажному відділенні.

"Якщо валіза не може бути просканована автоматично, її можуть обробити вручну. Проте таким чином зростає шанс, що ваш багаж загубиться. Зніміть старі наклейки з валізи, вони можуть спричинити плутанину при скануванні", — звернувся до пасажирів фахівець.

Аеропорт. Фото: pexels.com

Крім того, досвідчений працівник надав несподівану пораду щодо пакування — триматися подалі від марципану. Виявляється, ці солодкі ласощі за щільністю підозріло схожі на вибухівку, і пасажири, у котрих у валізах є ці солодощі, ризикують не потрапити на свій рейс.

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