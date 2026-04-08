Почему зарядку лучше вытаскивать из розетки после использования

Зарядные устройства в розетке.

Зарядное устройство продолжает находиться под напряжением даже тогда, когда к нему не подключен смартфон. Это создает постоянную нагрузку на внутренние компоненты и со временем может сократить срок службы адаптера.

О том, почему не стоит оставлять зарядку в розетке, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на iTechua.

Почему не следует оставлять постоянно подключенным зарядное устройство в розетке

Адаптер, который остается в розетке без телефона, не перестает работать полностью. Его внутренние элементы продолжают находиться под напряжением, а это означает непрерывную, хоть и малозаметную нагрузку.

Наибольший риск в такой ситуации связан с нагревом. Даже незначительное, но постоянное тепло постепенно влияет на состояние деталей внутри зарядного устройства. Со временем это может сказаться на стабильности работы адаптера или вообще привести к его выходу из строя.

Проблема особенно заметна в случае с дешевыми несертифицированными моделями. Такие зарядки обычно хуже справляются с отводом тепла, быстрее изнашиваются и могут быть более уязвимыми к короткому замыканию.

Есть и другой аспект — физический. Зарядный блок, который постоянно торчит из розетки, легче случайно задеть или повредить, особенно если розетка расположена в проходном месте.

Именно поэтому после использования зарядное устройство лучше отключать от сети. Еще один вариант — пользоваться умной розеткой, которая позволяет полностью выключать питание без необходимости каждый раз вынимать адаптер вручную.

