Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 приложений, которые чаще всего замедляют работу iPhone

5 приложений, которые чаще всего замедляют работу iPhone

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 10:34
iPhone тормозит не просто так: 5 приложений, которые замедляют его
В руках смартфон Apple iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Иногда iPhone начинает работать медленнее не только из-за возраста устройства или состояния батареи. Ощущение притормаживания могут усиливать и привычные приложения, которые активно работают в фоне, потребляют много ресурсов или накапливают слишком много данных.

О пяти таких приложениях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Facebook

Facebook остается одним из самых тяжелых приложений для iPhone. Оно активно обновляется в фоне, подгружает медиа наперед и постоянно работает с уведомлениями, чтобы пользователь как можно чаще возвращался в ленту.

Из-за этого приложение может сильнее нагружать батарею и влиять на плавность работы, особенно на старых моделях. Чтобы уменьшить этот эффект, стоит ограничить фоновое обновление, сократить количество уведомлений и пересмотреть доступ к геолокации.

Waze

Навигационные приложения всегда были одними из самых требовательных к смартфону, и Waze здесь не исключение. Постоянная работа GPS, обработка карты в реальном времени и потребность в непрерывной связи создают серьезную нагрузку на устройство.

Читайте также:

Если телефон уже не новый или батарея потеряла часть ресурса, это особенно заметно: iPhone может нагреваться, быстрее разряжаться и работать менее резво. Меньшую нагрузку дает изменение доступа к геолокации на режим использования только во время работы с приложением, а также отключение фонового обновления.

WhatsApp

WhatsApp не всегда бьет по производительности напрямую, но часто создает другую проблему — постепенно забивает память смартфона. Фото, видео, GIF-файлы и пересланные вложения могут накапливаться незаметно, и со временем это начинает влиять на общую скорость работы iPhone.

Когда свободного места становится мало, система начинает работать хуже. Именно поэтому полезно регулярно проверять, сколько памяти занимают отдельные чаты и медиафайлы, и удалять то, что уже не нужно.

TikTok

TikTok, как и другие сервисы с непрерывным видеопотоком, сильно нагружает смартфон. Постоянное воспроизведение роликов, агрессивная предварительная загрузка контента и активное использование графического ускорения могут заставлять iPhone нагреваться и работать менее плавно.

Если проводить в таких приложениях много времени, это быстро ощущается и на батарее, и на общей отзывчивости системы. Частично уменьшить нагрузку помогают ограничение фонового обновления, очистка кэша и контроль времени пользования.

Gmail

Почтовые приложения не всегда кажутся тяжелыми, но тоже могут создавать лишнюю нагрузку. Gmail регулярно синхронизирует почту, работает с push-уведомлениями и подгружает вложения, даже когда пользователь не открывает его вручную.

Проблема становится более заметной, если на телефоне установлено несколько почтовых приложений одновременно. В таком случае нагрузка в фоне накапливается, и смартфон может работать медленнее. Уменьшить влияние помогает более редкая проверка почты, отключение лишних аккаунтов и сокращение числа уведомлений.

Ранее Новини.LIVE писали, что распространенная рекомендация держать заряд смартфона в диапазоне 20-80% уже не имеет такого безусловного значения, как прежде. В современных моделях системы управления питанием работают значительно точнее, поэтому все чаще главным риском для аккумулятора становится не сам уровень заряда, а чрезмерный нагрев устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи Android-смартфонов в повседневной жизни ограничиваются лишь самыми простыми возможностями своих устройств и часто не замечают, как отдельные привычки делают пользование менее удобным. Из-за этого часть полезных функций остается неиспользованной.

смартфоны Apple Apple iPhone приложения для смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации