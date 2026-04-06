iPhone тормозит не просто так: 5 приложений, которые замедляют его

Иногда iPhone начинает работать медленнее не только из-за возраста устройства или состояния батареи. Ощущение притормаживания могут усиливать и привычные приложения, которые активно работают в фоне, потребляют много ресурсов или накапливают слишком много данных.

О пяти таких приложениях пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Facebook

Facebook остается одним из самых тяжелых приложений для iPhone. Оно активно обновляется в фоне, подгружает медиа наперед и постоянно работает с уведомлениями, чтобы пользователь как можно чаще возвращался в ленту.

Из-за этого приложение может сильнее нагружать батарею и влиять на плавность работы, особенно на старых моделях. Чтобы уменьшить этот эффект, стоит ограничить фоновое обновление, сократить количество уведомлений и пересмотреть доступ к геолокации.

Waze

Навигационные приложения всегда были одними из самых требовательных к смартфону, и Waze здесь не исключение. Постоянная работа GPS, обработка карты в реальном времени и потребность в непрерывной связи создают серьезную нагрузку на устройство.

Если телефон уже не новый или батарея потеряла часть ресурса, это особенно заметно: iPhone может нагреваться, быстрее разряжаться и работать менее резво. Меньшую нагрузку дает изменение доступа к геолокации на режим использования только во время работы с приложением, а также отключение фонового обновления.

WhatsApp

WhatsApp не всегда бьет по производительности напрямую, но часто создает другую проблему — постепенно забивает память смартфона. Фото, видео, GIF-файлы и пересланные вложения могут накапливаться незаметно, и со временем это начинает влиять на общую скорость работы iPhone.

Когда свободного места становится мало, система начинает работать хуже. Именно поэтому полезно регулярно проверять, сколько памяти занимают отдельные чаты и медиафайлы, и удалять то, что уже не нужно.

TikTok

TikTok, как и другие сервисы с непрерывным видеопотоком, сильно нагружает смартфон. Постоянное воспроизведение роликов, агрессивная предварительная загрузка контента и активное использование графического ускорения могут заставлять iPhone нагреваться и работать менее плавно.

Если проводить в таких приложениях много времени, это быстро ощущается и на батарее, и на общей отзывчивости системы. Частично уменьшить нагрузку помогают ограничение фонового обновления, очистка кэша и контроль времени пользования.

Gmail

Почтовые приложения не всегда кажутся тяжелыми, но тоже могут создавать лишнюю нагрузку. Gmail регулярно синхронизирует почту, работает с push-уведомлениями и подгружает вложения, даже когда пользователь не открывает его вручную.

Проблема становится более заметной, если на телефоне установлено несколько почтовых приложений одновременно. В таком случае нагрузка в фоне накапливается, и смартфон может работать медленнее. Уменьшить влияние помогает более редкая проверка почты, отключение лишних аккаунтов и сокращение числа уведомлений.

