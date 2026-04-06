iPhone гальмує не просто так: 5 застосунків, які уповільнюють його

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Іноді iPhone починає працювати повільніше не лише через вік пристрою чи стан батареї. Відчуття пригальмовування можуть посилювати і звичні застосунки, які активно працюють у фоні, споживають багато ресурсів або накопичують занадто багато даних.

Про п'ять таких застосунків пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Facebook

Facebook залишається одним із найважчих застосунків для iPhone. Він активно оновлюється у фоні, підвантажує медіа наперед і постійно працює зі сповіщеннями, щоб користувач якомога частіше повертався в стрічку.

Через це додаток може сильніше навантажувати батарею та впливати на плавність роботи, особливо на старіших моделях. Щоб зменшити цей ефект, варто обмежити фонове оновлення, скоротити кількість сповіщень і переглянути доступ до геолокації.

Waze

Навігаційні застосунки завжди були одними з найвимогливіших до смартфона, і Waze тут не виняток. Постійна робота GPS, обробка карти в реальному часі та потреба в безперервному зв'язку створюють серйозне навантаження на пристрій.

Читайте також:

Якщо телефон уже не новий або батарея втратила частину ресурсу, це особливо помітно: iPhone може нагріватися, швидше розряджатися і працювати менш жваво. Менше навантаження дає зміна доступу до геолокації на режим використання лише під час роботи з застосунком, а також вимкнення фонового оновлення.

WhatsApp

WhatsApp не завжди б'є по продуктивності напряму, але часто створює іншу проблему — поступово забиває пам'ять смартфона. Фото, відео, GIF-файли та переслані вкладення можуть накопичуватися непомітно, і з часом це починає впливати на загальну швидкість роботи iPhone.

Коли вільного місця стає замало, система починає працювати гірше. Саме тому корисно регулярно перевіряти, скільки пам'яті займають окремі чати та медіафайли, і видаляти те, що вже не потрібне.

TikTok

TikTok, як і інші сервіси з безперервним відеопотоком, сильно навантажує смартфон. Постійне відтворення роликів, агресивне попереднє завантаження контенту і активне використання графічного прискорення можуть змушувати iPhone нагріватися й працювати менш плавно.

Якщо проводити в таких застосунках багато часу, це швидко відчувається і на батареї, і на загальній чуйності системи. Частково зменшити навантаження допомагають обмеження фонового оновлення, очищення кешу та контроль часу користування.

Gmail

Поштові застосунки не завжди здаються важкими, але теж можуть створювати зайве навантаження. Gmail регулярно синхронізує пошту, працює з push-сповіщеннями й підвантажує вкладення, навіть коли користувач не відкриває його вручну.

Проблема стає помітнішою, якщо на телефоні встановлено кілька поштових застосунків одночасно. У такому випадку навантаження в фоні накопичується, і смартфон може працювати повільніше. Зменшити вплив допомагає рідша перевірка пошти, вимкнення зайвих акаунтів і скорочення числа сповіщень.

Раніше Новини.LIVE писали, що поширена рекомендація тримати заряд смартфона в діапазоні 20-80% уже не має такого безумовного значення, як колись. У сучасних моделях системи керування живленням працюють значно точніше, тому дедалі частіше головним ризиком для акумулятора стає не сам рівень заряду, а надмірне нагрівання пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів Android-смартфонів у повсякденному житті обмежуються лише найпростішими можливостями своїх пристроїв і часто не помічають, як окремі звички роблять користування менш зручним. Через це частина корисних функцій залишається невикористаною.