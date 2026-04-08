Чому зарядку краще витягувати з розетки після використання

Зарядні пристрої у розетці.

Зарядний пристрій продовжує перебувати під напругою навіть тоді, коли до нього не підключений смартфон. Це створює постійне навантаження на внутрішні компоненти та з часом може скоротити строк служби адаптера.

Про те, чому не варто залишати зарядку у розетці, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на iTechua.

Чому не слід залишати постійно підключеним зарядний пристрій у розетці

Адаптер, який залишається в розетці без телефона, не перестає працювати повністю. Його внутрішні елементи й далі перебувають під напругою, а це означає безперервне, хоч і малопомітне навантаження.

Найбільший ризик у такій ситуації пов'язаний із нагріванням. Навіть незначне, але постійне тепло поступово впливає на стан деталей усередині зарядного пристрою. З часом це може позначитися на стабільності роботи адаптера або взагалі призвести до його виходу з ладу.

Проблема особливо помітна у випадку з дешевими несертифікованими моделями. Такі зарядки зазвичай гірше справляються з відведенням тепла, швидше зношуються і можуть бути більш вразливими до короткого замикання.

Читайте також:

Є й інший аспект — фізичний. Зарядний блок, який постійно стирчить із розетки, легше випадково зачепити або пошкодити, особливо якщо розетка розташована у прохідному місці.

Саме тому після використання зарядний пристрій краще відключати від мережі. Ще один варіант — користуватися розумною розеткою, яка дозволяє повністю вимикати живлення без потреби щоразу виймати адаптер вручну.

