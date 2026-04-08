Зарядний пристрій в розетці без діла: чому це небезпечно

Зарядний пристрій в розетці без діла: чому це небезпечно

Дата публікації: 8 квітня 2026 10:34
Чому зарядку краще витягувати з розетки після використання
Зарядні пристрої у розетці. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядний пристрій продовжує перебувати під напругою навіть тоді, коли до нього не підключений смартфон. Це створює постійне навантаження на внутрішні компоненти та з часом може скоротити строк служби адаптера.

Про те, чому не варто залишати зарядку у розетці, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на iTechua.

Чому не слід залишати постійно підключеним зарядний пристрій у розетці

Адаптер, який залишається в розетці без телефона, не перестає працювати повністю. Його внутрішні елементи й далі перебувають під напругою, а це означає безперервне, хоч і малопомітне навантаження.

Найбільший ризик у такій ситуації пов'язаний із нагріванням. Навіть незначне, але постійне тепло поступово впливає на стан деталей усередині зарядного пристрою. З часом це може позначитися на стабільності роботи адаптера або взагалі призвести до його виходу з ладу.

Проблема особливо помітна у випадку з дешевими несертифікованими моделями. Такі зарядки зазвичай гірше справляються з відведенням тепла, швидше зношуються і можуть бути більш вразливими до короткого замикання.

Є й інший аспект — фізичний. Зарядний блок, який постійно стирчить із розетки, легше випадково зачепити або пошкодити, особливо якщо розетка розташована у прохідному місці.

Саме тому після використання зарядний пристрій краще відключати від мережі. Ще один варіант — користуватися розумною розеткою, яка дозволяє повністю вимикати живлення без потреби щоразу виймати адаптер вручну.

Раніше Новини.LIVE писали, що уповільнення роботи iPhone не завжди прямо пов'язане лише з віком пристрою або станом його акумулятора. На загальну швидкодію можуть помітно впливати й звичні застосунки.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато власників Android-смартфонів у повсякденному користуванні обмежуються лише базовими можливостями своїх пристроїв і часто не помічають, як окремі звички погіршують зручність роботи. Через це частина корисних функцій залишається невикористаною.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
