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Главная Технологии Wi-Fi или интернет-кабель: какое подключение обеспечит стабильный просмотр Smart TV

Wi-Fi или интернет-кабель: какое подключение обеспечит стабильный просмотр Smart TV

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 06:32
Wi-Fi или интернет-кабель: что лучше подключить к Smart TV
Смарт-телевизор, пульт от телевизора. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Зависание видео и внезапное ухудшение качества изображения на Smart TV не всегда связаны со скоростью тарифного плана. На стабильность просмотра также влияет способ подключения телевизора к домашней сети.

О том, что лучше использовать для Smart TV — Wi-Fi или Ethernet, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Что лучше для телевизора — Wi-Fi или Ethernet

Для максимально стабильного просмотра контента лучше подходит проводное подключение через Ethernet. На него меньше влияют стены, препятствия и другие домашние устройства, которые одновременно используют пропускную способность сети.

Для воспроизведения потокового видео, даже в формате 4K, не всегда требуется чрезвычайно высокая скорость. Однако нестабильный сигнал Wi-Fi может вызывать буферизацию и задержки.

Ethernet не гарантирует полного отсутствия проблем, но обычно обеспечивает более надежное и стабильное соединение. В то же время Wi-Fi остается более удобным вариантом, если роутер расположен далеко от телевизора или проложить кабель в помещении сложно.

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Беспроводного подключения может быть достаточно, если телевизор используется для стриминга нечасто, а к сети подключено немного других устройств.

Какие есть альтернативы Ethernet-кабелю

Подключить Smart TV к проводной сети можно не только с помощью прямого кабеля от роутера.

Адаптеры MoCA используют коаксиальные кабели, которые обычно применяются для кабельного телевидения. Они позволяют передавать интернет-сигнал между комнатами без прокладки отдельного Ethernet-кабеля.

Еще одним вариантом являются адаптеры Powerline. Они подключаются к розеткам и передают сетевой сигнал через домашнюю электропроводку. В то же время стабильность такого соединения может ухудшаться из-за электрических помех.

Как улучшить беспроводное подключение телевизора

Если использовать кабель невозможно, стабильность сигнала может улучшить Mesh Wi-Fi-система.

Она состоит из нескольких устройств, которые работают вместе и расширяют покрытие беспроводной сети. Телевизор при этом подключается к самому сильному доступному сигналу.

Mesh-система особенно полезна в больших домах или помещениях, где стены и значительное расстояние до роутера создают зоны со слабым покрытием.

Для устранения одной проблемной зоны также можно использовать Wi-Fi-усилитель. Он подключается к розетке и ретранслирует сигнал роутера.

Однако усилитель может снижать скорость, поскольку данные проходят через дополнительное устройство. Поэтому для стабильного просмотра видео в формате 4K Mesh Wi-Fi часто будет более надежным решением.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт телевизора может служить не только для подключения накопителей или зарядки смартфона. В зависимости от модели через него можно подключать и другие устройства и использовать дополнительные функции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изображение на телевизоре в магазине может заметно отличаться от того, которое пользователь увидит дома. Причиной часто становится демонстрационный режим, искусственно повышающий яркость, насыщенность цветов и плавность движения.

WiFi функции телевизора беспроводной интернет
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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