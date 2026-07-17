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Главная Технологии Как значительно ускорить работу практически любого смарт-телевизора

Как значительно ускорить работу практически любого смарт-телевизора

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 16:32
Старый Smart TV тормозит: как ускорить работу телевизора, не покупая новый
В руках пульт от телевизора. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Старые смарт-телевизоры со временем могут начать работать медленнее: меню реагирует с задержкой, приложения запускаются дольше, а при просмотре видео чаще возникает буферизация. Однако во многих случаях ускорить работу устройства можно без покупки нового телевизора или отдельной приставки.

О том, как вернуть быстродействие смарт-телевизору без лишних затрат, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Обновите программное обеспечение телевизора

Прежде всего стоит проверить, доступно ли обновление системы. На многих телевизорах соответствующий пункт можно найти в настройках через значок "шестеренки" на главном экране.

Если телевизор не предлагает обновление автоматически, некоторые производители публикуют новые прошивки на своих сайтах. В таком случае файл можно скачать на компьютер, перенести на USB-накопитель и запустить установку через меню телевизора после подключения флешки.

Отключите энергосберегающий режим

Режимы энергосбережения могут ограничивать ресурсы телевизора, фоновые процессы, доступ к данным и синхронизацию приложений. Из-за этого интерфейс иногда становится менее отзывчивым, а во время просмотра могут чаще возникать зависания и буферизация.

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Энергосберегающий режим также может снижать яркость, ослаблять HDR или уменьшать частоту обновления, например со 120 Гц до 60 Гц.

Для просмотра фильмов это не всегда критично, но в играх разница может быть более заметной из-за размытия изображения и задержки управления.

Удалите лишние приложения и очистите кэш

У смарт-телевизоров ограниченный объем встроенной и оперативной памяти, поэтому большое количество установленных приложений может постепенно создавать дополнительную нагрузку на систему.

Когда хранилище заполняется, телевизор может дольше загружаться, а чрезмерно разросшийся кэш оставляет меньше места для новых данных.

Кэш можно очистить через менеджер приложений, однако это лишь временное решение, поскольку он используется для более быстрого запуска программ и сохранения настроек.

Проверьте качество интернет-соединения

Медленная работа смарт-телевизора не всегда связана с его техническими характеристиками или системой. Причиной может быть нестабильное интернет-соединение.

Проблемы часто возникают, когда роутер расположен далеко от телевизора или сигналу мешают помехи и другие устройства. Один из способов стабилизировать соединение — подключить телевизор к роутеру кабелем Ethernet.

Проводное подключение обычно обеспечивает более стабильную работу сети, быструю загрузку приложений и страниц, более плавный стриминг и быстрое получение обновлений.

Это также может быть особенно полезно при использовании облачного гейминга на телевизоре.

Ранее Новини.LIVE писали, что изогнутые телевизоры в свое время позиционировались как премиальное решение для более глубокого и захватывающего просмотра. Однако впоследствии выяснилось, что для обычного домашнего использования такой формат имеет немало практических недостатков и ограничений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Mini LED и OLED по-разному улучшают качество изображения и подходят для разных сценариев. OLED отличается глубоким черным цветом, тогда как Mini LED чаще имеет преимущества в яркости, стоимости и общей выгодности покупки.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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