Старий Smart TV гальмує: як прискорити телевізор без покупки нового

В руках пульт від телевізора. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Старі смарттелевізори з часом можуть почати працювати повільніше: меню реагує із затримкою, застосунки довше запускаються, а під час перегляду відео частіше виникає буферизація. Однак у багатьох випадках прискорити роботу пристрою можна без купівлі нового телевізора або окремої приставки.

Про те, як повернути швидкодію смарттелевізору без зайвих витрат, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Оновіть програмне забезпечення телевізора

Насамперед варто перевірити, чи доступне оновлення системи. На багатьох телевізорах відповідний пункт можна знайти в налаштуваннях через значок "шестерні" на головному екрані.

Якщо телевізор не пропонує оновлення автоматично, деякі виробники публікують нові прошивки на своїх сайтах. У такому разі файл можна завантажити на комп'ютер, перенести на USB-накопичувач і запустити встановлення через меню телевізора після підключення флешки.

Вимкніть енергоощадний режим

Режими економії енергії можуть обмежувати ресурси телевізора, фонові процеси, доступ до даних і синхронізацію застосунків. Через це інтерфейс іноді стає менш чуйним, а під час перегляду можуть частіше виникати підвисання та буферизація.

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Енергоощадний режим також може знижувати яскравість, робити HDR тьмянішим або зменшувати частоту оновлення, наприклад зі 120 Гц до 60 Гц.

Для перегляду фільмів це не завжди критично, але в іграх різниця може бути помітнішою через розмиття зображення та затримку керування.

Видаліть зайві застосунки та очистьте кеш

Смарттелевізори мають обмежений обсяг внутрішньої та оперативної пам'яті, тому велика кількість встановлених застосунків може поступово створювати додаткове навантаження на систему.

Коли сховище заповнюється, телевізор може довше завантажуватися, а надмірно розрослий кеш залишає менше місця для нових даних.

Кеш можна очистити через менеджер застосунків, однак це лише тимчасове рішення, оскільки він використовується для швидшого запуску програм і збереження налаштувань.

Перевірте якість інтернет-з'єднання

Повільна робота смарттелевізора не завжди пов'язана з його технічними характеристиками або системою. Причиною може бути нестабільне інтернет-з'єднання.

Проблеми часто виникають, коли роутер розташований далеко від телевізора або сигналу заважають перешкоди та інші пристрої. Один зі способів стабілізувати з'єднання — підключити телевізор до роутера кабелем Ethernet.

Дротове підключення зазвичай забезпечує стабільнішу роботу мережі, швидше завантаження застосунків і сторінок, плавніший стримінг та швидше отримання оновлень.

Це також може бути особливо корисно під час використання хмарного геймінгу на телевізорі.

Раніше Новини.LIVE писали, що вигнуті телевізори свого часу позиціювалися як преміальне рішення для більш глибокого та захопливого перегляду. Однак згодом виявилося, що для звичайного домашнього використання такий формат має чимало практичних недоліків і обмежень.

Також Новини.LIVE розповідали, що Mini LED та OLED по-різному покращують якість зображення й підходять для різних сценаріїв. OLED вирізняється глибоким чорним кольором, тоді як Mini LED частіше має переваги у яскравості, вартості та загальній вигідності покупки.