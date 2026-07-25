Wi-Fi чи інтернет-кабель: що краще підключити до Smart TV

Смартелевізор, пульт від телевізора. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Зависання відео та раптове погіршення якості зображення на Smart TV не завжди пов'язані зі швидкістю тарифу. На стабільність перегляду також впливає спосіб підключення телевізора до домашньої мережі.

Про те, що краще використовувати для Smart TV — Wi-Fi чи Ethernet, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Що краще для телевізора — Wi-Fi чи Ethernet

Для максимально стабільного перегляду контенту краще підходить дротове підключення через Ethernet. На нього менше впливають стіни, перешкоди та інші домашні пристрої, які одночасно використовують пропускну здатність мережі.

Для відтворення потокового відео, навіть у форматі 4K, не завжди потрібна надзвичайно висока швидкість. Однак нестабільний сигнал Wi-Fi може спричиняти буферизацію та затримки.

Ethernet не гарантує повної відсутності проблем, але зазвичай забезпечує надійніше та рівномірніше з'єднання. Водночас Wi-Fi залишається зручнішим варіантом, якщо роутер розташований далеко від телевізора або прокласти кабель у приміщенні складно.

Читайте також:

Бездротового підключення може бути достатньо, якщо телевізор використовується для стримінгу нечасто, а до мережі підключено небагато інших пристроїв.

Які є альтернативи Ethernet-кабелю

Підключити Smart TV до дротової мережі можна не лише прямим кабелем від роутера.

Адаптери MoCA використовують коаксіальні кабелі, які зазвичай застосовуються для кабельного телебачення. Вони дозволяють передавати інтернет-сигнал між кімнатами без прокладання окремого Ethernet-кабелю.

Ще одним варіантом є адаптери Powerline. Вони підключаються до розеток і передають мережевий сигнал через домашню електропроводку. Водночас стабільність такого з'єднання може погіршуватися через електричні перешкоди.

Як покращити бездротове підключення телевізора

Якщо використовувати кабель неможливо, стабільність сигналу може покращити Mesh Wi-Fi-система.

Вона складається з кількох пристроїв, які працюють разом і розширюють покриття бездротової мережі. Телевізор при цьому підключається до найсильнішого доступного сигналу.

Mesh-система особливо корисна у великих будинках або приміщеннях, де стіни та значна відстань до роутера створюють зони зі слабким покриттям.

Для усунення однієї проблемної ділянки також можна використовувати Wi-Fi-підсилювач. Він підключається до розетки та повторно транслює сигнал роутера.

Однак підсилювач може знижувати швидкість, оскільки дані проходять через додатковий пристрій. Тому для стабільного перегляду відео у форматі 4K Mesh Wi-Fi часто буде надійнішим рішенням.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт телевізора може слугувати не лише для підключення накопичувачів або заряджання смартфона. Залежно від моделі через нього можна під'єднувати й інші пристрої та використовувати додаткові функції.

Також Новини.LIVE розповідали, що зображення на телевізорі в магазині може помітно відрізнятися від того, яке користувач побачить удома. Причиною часто стає демонстраційний режим, що штучно підвищує яскравість, насиченість кольорів і плавність руху.