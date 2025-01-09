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Ученые нашли способ увеличить эффективность аккумуляторов зимой

9 января 2025 14:47
Владимир Мололкин - редактор
Революция в эффективности аккумуляторов на морозе — ученые нашли новый материал
Батарейки в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Большинство твердых материалов расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Однако некоторые из них ведут себя наоборот — расширяются в холоде. Один из таких материалов, литий-титан-фосфат, может стать решением проблемы резкого снижения эффективности литий-ионных батарей в холодной среде.

Об этом рассказывает Tech Xplore.

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В журнале Angewandte Chemie International Edition китайские ученые опубликовали исследование, которое подтверждает пригодность литий-титан-фосфата для использования в электродах аккумуляторов.

Литий-ионные батареи, а также другие аккумуляторы на основе металлов, являются источником энергии для наших портативных устройств, они питают электромобили и обеспечивают хранение солнечной и ветровой энергии. Однако их эффективность значительно снижается при низких температурах, что создает трудности для электромобилей, авиакосмической отрасли и военной техники.

Настоящие решения, такие как интегрированные нагреватели, улучшенные электролиты или покрытия электродов, увеличивают стоимость и усложняют производство батарей, а также могут снижать их производительность.

Одной из причин такой "холодной" проблемы является замедление диффузии ионов лития в материале электродов. Команда исследователей из университетов Дунхуа, Фудань (Шанхай) и Внутренней Монголии (Хух-Хото) предложила новый подход — изготовление электродов из материалов для хранения энергии, которые обладают свойством отрицательного теплового расширения (NTE). К таким материалам относится литий-титан-фосфат (LTP).

Под руководством Лимин Ву, Чуньфу Линя и Женьчао Че, исследователи использовали LTP в качестве модельного материала для демонстрации его способности работать при низких температурах.

Анализ кристаллической структуры LTP показал трехмерную решетку из TiO₆ октаэдров и PO₄ тетраэдров. Ее гибкая структура содержит "полости" и "каналы", где могут размещаться ионы лития. При охлаждении структура растягивается вдоль одной из кристаллических осей.

С помощью спектрометрического и электронного микроскопического анализа вместе с компьютерным моделированием команда выяснила, что при низких температурах изменяются вибрационные режимы атомов. Это приводит к увеличению расстояний между некоторыми атомами кислорода, что расширяет полости в решетке и способствует транспортировке ионов лития.

Даже при -10°C скорость диффузии ионов составляла 84% от показателя при 25°C. Электрохимические тесты покрытого углеродом LTP при -10°C также продемонстрировали высокую емкость, способность к быстрой зарядке/разрядке и стабильность в течение более 1 000 циклов зарядки/разрядки.

Следовательно, материалы с отрицательным тепловым расширением являются перспективными для использования в качестве электродов в литий-ионных батареях, предназначенных для работы в холодных условиях.

Напомним, китайские ученые совершили революцию в ядерной энергетике. Они нашли способ извлекать уран из морской воды с помощью свечного воска.

Также мы писали, что ученые разработали новое устройство для усиления микроволновых сигналов. Для этого они использовали уникальный фиолетовый бриллиант.

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