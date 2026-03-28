Главная Технологии Важнее, чем мы думаем: зачем в смартфонах "Режим полета"

Важнее, чем мы думаем: зачем в смартфонах "Режим полета"

Дата публикации 28 марта 2026 12:32
Иконка самолета на смартфоне и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

"Режим полета" на смартфоне давно перестал быть функцией, которая нужна только во время авиаперелетов. В повседневном использовании он может помогать экономить заряд, быстрее восстанавливать связь, ускорять зарядку и отсечь постоянный поток уведомлений.

Об этом пишет ТСН.

Для чего режим полета нужен не только в самолете

В стандартном понимании этот режим выключает беспроводные модули смартфона, в частности мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Именно поэтому его обычно связывают с полетами, где телефон не должен создавать лишних помех для бортовых систем.

Но на практике такая функция оказалась полезной и в повседневных сценариях. Фактически это быстрый способ одним нажатием отрезать телефон от всех внешних подключений и перевести его в более спокойный режим работы.

Одно из главных преимуществ связано со снижением энергопотребления. Когда смартфон перестает искать сеть, поддерживать мобильную связь и работать с другими беспроводными модулями, нагрузка на аккумулятор заметно уменьшается.

Именно поэтому режим полета может стать полезным в ситуации, когда заряд телефона почти иссяк, а под рукой нет зарядного устройства. В таком состоянии смартфон будет расходовать энергию медленнее, чем при обычном использовании.

Еще один распространенный сценарий связан с проблемами связи. Если телефон внезапно потерял сеть или нестабильно работает мобильный интернет, не обязательно сразу перезагружать устройство.

Включение и быстрое выключение режима полета заставляет смартфон заново подключиться к сети. Во многих случаях этого достаточно, чтобы восстановить нормальную работу связи без полного перезапуска системы.

Отдельное преимущество касается не технического состояния смартфона, а самого пользователя. Включенный режим полета фактически изолирует от звонков, сообщений и постоянного информационного шума.

Это может быть полезно во время важных переговоров, работы, отдыха или в любой момент, когда нужна тишина без соблазна постоянно реагировать на новые оповещения. В таком смысле значок самолета становится не только транспортной функцией, но и инструментом цифровой паузы.

Отдельную пользу для пользователя дает и то, что временное отключение связи может работать как инструмент цифровой разгрузки. Исследования связывают привычку держать смартфон в тихом или менее навязчивом режиме со снижением стресса, лучшей концентрацией, более высокой вовлеченностью в работу и большей осознанностью в повседневной жизни.

В то же время современные смартфоны имеют и менее очевидные инструменты управления, которые пользователи часто недооценивают в ежедневном использовании. Например, экран последних запущенных приложений в Android давно уже не просто меню для переключения между программами.

режим тишины режим полета функции смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
