7 преимуществ людей, которые пользуются беззвучным режимом смартфона

Привычка держать смартфон в беззвучном режиме может влиять не только на комфорт, но и на общее состояние человека. Исследования связывают такую модель пользования телефоном со снижением стресса, лучшей концентрацией, более высокой вовлечённостью в работу и большей осознанностью в повседневной жизни.

Об этом пишет Earth.com.

Личное пространство без постоянных сигналов

Одно из главных преимуществ связано с контролем над собственным пространством. Даже если телефон просто лежит рядом, он способен отвлекать, а когда устройство ещё и подаёт звуковые сигналы, уровень внутреннего напряжения возрастает ещё больше.

Люди, которые выключают звук, часто также убирают смартфон из поля зрения. Это позволяет самим определять, когда реагировать на звонки или сообщения, а не подстраиваться под каждое новое оповещение.

Лучшее управление временем

Еще один эффект касается концентрации. После каждого отвлечения человеку нужно время, чтобы полностью вернуться к предыдущему состоянию сосредоточенности, поэтому постоянные сигналы буквально разбивают день на мелкие фрагменты.

Когда телефон не вмешивается звуками в рабочий процесс, мозг привыкает к более длинным отрезкам непрерывного внимания. В результате задачи, которые раньше растягивались, могут завершаться быстрее, особенно если речь идет об аналитической или творческой работе.

Больше осознанности в повседневности

Беззвучный режим не означает полный отказ от связи. Телефон остается доступным в случае действительно важной ситуации, но при этом исчезает постоянное фоновое давление от мелодий и сигналов.

Из-за этого человек выглядит более спокойным, менее суетливым и более присутствующим в текущем моменте. Именно такое изменение нередко замечают и коллеги, и близкое окружение.

Меньше стресса в течение дня

Отдельное внимание исследователи уделяют влиянию цифровых отвлечений на эмоциональное состояние. Частые сигналы связывают с повышенным уровнем стресса, худшим настроением и падением продуктивности.

Когда мелодии звонка выключены, нервная система не реагирует так часто на микрораздражители. В результате фоновое напряжение может снижаться, а некоторые люди также отмечают улучшение качества сна.

Более глубокие разговоры вместо постоянных прерываний

Беззвучный режим влияет и на качество общения. Человек, которого не отвлекают сигналы телефона, глубже включается в разговор, лучше замечает интонации, паузы и изменения настроения собеседника.

Именно поэтому таких людей часто воспринимают как более внимательных слушателей. Эта черта может иметь значение и в личном общении, и в рабочих ситуациях, где важны сотрудничество и лидерство.

Легче входить в состояние потока

Опытные пользователи беззвучного режима часто идут дальше и выключают предварительный просмотр уведомлений на экране блокировки. Это убирает не только звук, но и визуальный раздражитель, который тоже способен разрушить сосредоточенность.

Когда смартфон оказывается вне зоны досягаемости, он меньше вмешивается в ход работы. Именно это помогает дольше оставаться в состоянии глубокого погружения, которое в психологии часто называют потоком.

Больше самосознания в ежедневных привычках

В итоге беззвучный режим можно рассматривать как часть более широкого подхода к саморегуляции. Люди, которые пользуются им постоянно, лучше понимают, как внешние сигналы влияют на внимание, самочувствие и ритм дня, поэтому сознательно меняют среду под собственные цели.

Такое же отношение часто распространяется и на другие привычки. Речь идет о планировании отдыха, прогулок, времени без экранов и более внимательном отношении к собственному режиму дня.

