Главная Технологии 3 причины, почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году

3 причины, почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году

Дата публикации 21 марта 2026 12:32
3 причины, почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году
Кнопочный телефон. Фото: Unsplash

Со временем может наступить момент, когда вам захочется меньше сидеть в смартфоне, но полностью отказываться от современных технологий вы не готовы. На помощь в таких ситуациях могут прийти кнопочные телефоны на базе Android.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, зачем переходить на кнопочный телефон.

Кнопочные телефоны имеют более длительную автономность

Даже самый богатый на функции кнопочный телефон не будет потреблять такое количество энергии, как это делает смартфон. Они не имеют огромных дисплеев с частотой обновления более 60 Гц, энергоемкого программного обеспечения, а долго посидеть в TikTok просто не хватит терпения.

Однако, насколько долго будет держаться подобное устройство без подзарядки, зависит, конечно, от самой модели телефона. Поскольку простые приложения не потребляют много энергии, то и в небольшом корпусе установлена соответствующая батарея с меньшей емкостью, чем в современных смартфонах.

Некоторые из них могут отработать на одном заряде около недели, когда другие разряжаются за несколько дней. Несмотря на это, ставить кнопочный телефон на зарядку придется гораздо реже, чем смартфон.

Кнопочный телефон поместится в любой карман

Пользователи могли заметить, что с каждым годом носить новые модели смартфонов в кармане становится все труднее, поскольку они с трудом туда помещаются. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда придется подбирать одежду не на свой вкус, а чтобы карман для телефона был достаточно просторным.

Очевидно, что небольшой кнопочный телефон не создаст такой проблемы. Он будет удобнее лежать в руке, им будет легче управлять, а также с ним можно будет отправиться на пробежку.

Кнопочные телефоны меньше отслеживают активность пользователя

Современные смартфоны давно дали понять, что нельзя рядом с ними размышлять вслух о предстоящих покупках так, чтобы потом каждое открытое приложение не кричало о ваших предпочтениях в рекламе. Плюсом, операторы связи также всегда видят ваше устройство и документируют каждое действие абонента на сервере.

Некоторые кнопочные телефоны на Android все же поддерживают такие приложения, как WhatsApp и Messenger, которые принадлежат Meta и другим технологическим корпорациям, поэтому частными их назвать вряд ли получится.

Может возникнуть мысль, что в сфере конфиденциальности "тупые" телефоны делают шаг назад по сравнению со смартфонами, но это не совсем так. Они могут значительно меньше рассказать о своем пользователе, чем смартфоны. Они не поддерживают большинство популярных приложений, которые могут отслеживать поведение пользователя, поэтому такое устройство никогда не будет знать, куда вы ходите, что читаете, о чем говорите и что покупаете.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
