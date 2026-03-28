Головна Технології Важливіший, ніж ми думаємо: навіщо в смартфонах "Режим польоту"

Дата публікації: 28 березня 2026 12:32
Іконка літака на смартфоні та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

"Режим польоту" на смартфоні давно перестав бути функцією, яка потрібна лише під час авіаперельотів. У повсякденному використанні він може допомагати економити заряд, швидше відновлювати зв'язок, прискорювати заряджання та відсікти постійний потік сповіщень.

Для чого режим польоту потрібен не лише в літаку

У стандартному розумінні цей режим вимикає бездротові модулі смартфона, зокрема мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Саме тому його зазвичай пов'язують із польотами, де телефон не повинен створювати зайвих перешкод для бортових систем.

Але на практиці така функція виявилася корисною і в повсякденних сценаріях. Фактично це швидкий спосіб одним натисканням відрізати телефон від усіх зовнішніх підключень і перевести його в більш спокійний режим роботи.

Одна з головних переваг пов'язана зі зниженням енергоспоживання. Коли смартфон перестає шукати мережу, підтримувати мобільний зв'язок і працювати з іншими бездротовими модулями, навантаження на акумулятор помітно зменшується.

Саме тому режим польоту може стати корисним у ситуації, коли заряд телефону майже вичерпався, а під рукою немає зарядного пристрою. У такому стані смартфон витрачатиме енергію повільніше, ніж за звичайного використання.

Ще один поширений сценарій пов'язаний із проблемами зв'язку. Якщо телефон раптово втратив мережу або нестабільно працює мобільний інтернет, не обов'язково одразу перезавантажувати пристрій.

Увімкнення і швидке вимкнення режиму польоту змушує смартфон заново підключитися до мережі. У багатьох випадках цього достатньо, щоб відновити нормальну роботу зв'язку без повного перезапуску системи.

Окрема перевага стосується не технічного стану смартфона, а самого користувача. Увімкнений режим польоту фактично ізолює від дзвінків, повідомлень і постійного інформаційного шуму.

Це може бути корисно під час важливих переговорів, роботи, відпочинку або в будь-який момент, коли потрібна тиша без спокуси постійно реагувати на нові сповіщення. У такому сенсі значок літака стає не лише транспортною функцією, а й інструментом цифрової паузи.

Окрему користь для користувача дає й те, що тимчасове відключення зв'язку може працювати як інструмент цифрового розвантаження. Дослідження пов'язують звичку тримати смартфон у тихому або менш нав'язливому режимі зі зниженням стресу, кращою концентрацією, вищою залученістю до роботи та більшою усвідомленістю в повсякденному житті.

Водночас сучасні смартфони мають і менш очевидні інструменти керування, які користувачі часто недооцінюють у щоденному використанні. Наприклад, екран останніх запущених застосунків в Android давно вже є не просто меню для перемикання між програмами.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
