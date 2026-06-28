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Главная Технологии USB-порт в телевизоре: 6 функций, о которых мало кто знает

USB-порт в телевизоре: 6 функций, о которых мало кто знает

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 06:32
Зачем нужен USB-порт в телевизоре: 6 скрытых возможностей
Пульт от телевизора в руках и USB-порты на телевизоре. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

USB-порт в телевизоре часто остается без внимания, поскольку большинство пользователей привыкли смотреть контент через стриминговые приложения. На самом деле этот разъем может значительно расширить возможности телевизора.

О том, как можно использовать USB-порт в телевизоре, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

Просмотр медиафайлов без интернета

Самый очевидный, но часто недооцененный сценарий использования USB-порта — воспроизведение видео, музыки и фотографий с флешки или внешнего диска. После подключения накопителя телевизор обычно запускает встроенный медиаплеер и позволяет смотреть фильмы или собственные ролики без буферизации и потери качества.

Локальные файлы сохраняют исходное разрешение и битрейт, что особенно заметно на большом экране.

Большинство моделей поддерживает распространенные форматы, такие как JPEG, MP4 и MP3. Если файл не открывается, его можно конвертировать на компьютере или смартфоне.

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USB-порт в телевизоре может служить источником питания, если поблизости не хватает розеток.

Для быстрой зарядки смартфона он обычно не подходит, но может справиться с наушниками, беспроводными гарнитурами, геймпадами и другими аксессуарами.

Также USB-порт нередко используют для питания стриминговых приставок и медиастиков. В таком случае не нужно занимать отдельную розетку блоком питания.

Большой экран для учебы и работы

С помощью USB-накопителя на телевизоре можно открывать документы, таблицы, презентации и PDF-файлы.

Для простых задач этого иногда достаточно, а в сочетании с ноутбуком или при дублировании экрана телевизор легко превращается в большой дисплей для работы, обсуждений или подготовки презентаций.

Если у телевизора есть несколько USB-портов, к одному из них можно подключить клавиатуру и мышь. Это делает навигацию более удобной.

Режим цифровой фоторамки

Телевизор можно использовать как большую фоторамку. Для этого достаточно запустить слайд-шоу с фотографиями с флешки.

Такой сценарий часто используют во время встреч или праздников, чтобы экран не выглядел пустым. В некоторых моделях доступны анимационные переходы и фоновая музыка.

Запись эфирного телевидения

Часть телевизоров поддерживает запись эфирных передач на USB-накопитель. Это функция персонального видеорегистратора, которая позволяет записать трансляцию для просмотра позже.

Также она может давать возможность ставить эфир на паузу, перематывать или откладывать просмотр.

Названия таких опций в меню могут отличаться в зависимости от бренда, а наличие функции зависит от конкретной модели телевизора.

Обновление прошивки без интернета

Если телевизор не подключен к интернету или есть проблемы с Wi-Fi, USB-порт может стать альтернативным способом обновления системы. Файл прошивки можно скачать с официального сайта производителя на флешку, а затем установить через меню телевизора.

Это позволяет поддерживать актуальное программное обеспечение даже без доступа к сети.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mini LED-телевизоры часто воспринимаются как более доступная альтернатива другим современным панелям, однако более низкая цена не означает короткий срок службы. На самом деле такая технология обладает значительным запасом долговечности и может оставаться актуальной на протяжении многих лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые смарт-телевизоры со временем могут начать работать медленнее: меню дольше реагирует, приложения запускаются не так быстро, а во время просмотра чаще возникает буферизация. Покупка нового телевизора или отдельной приставки — не единственный выход, если хочется вернуть более плавную работу.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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