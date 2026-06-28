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Головна Технології USB-порт у телевізорі: 6 функцій, про які мало хто знає

USB-порт у телевізорі: 6 функцій, про які мало хто знає

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 06:32
Для чого потрібен USB-порт у телевізорі: 6 прихованих можливостей
Пульт від телевізора в руках та USB-порти в телевізорі. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

USB-порт у телевізорі часто залишається без уваги, бо більшість користувачів звикли дивитися контент через стримінгові додатки. Насправді цей роз'єм може помітно розширити можливості ТВ.

Про те, як можна використовувати USB-порт у телевізорі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

Перегляд медіафайлів без інтернету

Найочевидніший, але часто недооцінений сценарій використання USB-порту — запуск відео, музики та фото з флешки або зовнішнього диска. Після під'єднання накопичувача телевізор зазвичай відкриває вбудований медіаплеєр і дозволяє дивитися фільми чи власні ролики без буферизації та просідання якості.

Локальні файли зберігають оригінальну роздільну здатність і бітрейт, що особливо помітно на великому екрані.

Більшість моделей підтримує поширені формати на кшталт JPEG, MP4 і MP3. Якщо файл не відкривається, його можна конвертувати на комп'ютері або смартфоні.

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Живлення дрібних пристроїв

USB-порт у телевізорі може бути джерелом живлення, якщо поруч не вистачає розеток.

Для швидкої зарядки смартфона він зазвичай не підходить, але може впоратися з навушниками, бездротовими гарнітурами, геймпадами та іншими аксесуарами.

Також USB-порт нерідко використовують для живлення стримінгових приставок і медіастіків. У такому випадку не потрібно займати окрему розетку блоком живлення.

Великий екран для навчання та роботи

Через USB-накопичувач на телевізорі можна відкривати документи, таблиці, презентації та PDF-файли.

Для простих завдань цього іноді достатньо, а в поєднанні з ноутбуком або дублюванням екрана телевізор легко перетворюється на великий дисплей для роботи, обговорень чи підготовки презентацій.

Якщо телевізор має кілька USB-портів, до одного з них можна під'єднати клавіатуру й мишу. Це робить навігацію зручнішою.

Режим цифрової фоторамки

Телевізор можна використовувати як велику фоторамку. Для цього достатньо запустити слайдшоу зі світлинами з флешки.

Такий сценарій часто використовують під час зустрічей або свят, щоб екран не мав порожній вигляд. У деяких моделей доступні анімаційні переходи та фонова музика.

Запис ефірного телебачення

Частина телевізорів підтримує запис ефірних передач на USB-накопичувач. Це функція персонального відеореєстратора, яка дозволяє записати трансляцію для перегляду пізніше.

Також вона може давати можливість ставити ефір на паузу, перемотувати або відкладати перегляд.

Назви таких опцій у меню можуть відрізнятися залежно від бренду, а наявність функції залежить від конкретної моделі телевізора.

Оновлення прошивки без інтернету

Якщо телевізор не під'єднаний до інтернету або є проблеми з Wi-Fi, USB-порт може стати альтернативним способом оновлення системи. Файл прошивки можна завантажити з офіційного сайту виробника на флешку, а потім встановити через меню телевізора.

Це дозволяє підтримувати актуальне програмне забезпечення навіть без доступу до мережі.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mini LED-телевізори часто сприймають як доступнішу альтернативу іншим сучасним панелям, однак нижча ціна не означає короткий строк служби. Насправді така технологія має значний запас довговічності й може залишатися актуальною протягом багатьох років.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі смарттелевізори з часом можуть починати працювати повільніше: меню довше реагує, застосунки запускаються не так швидко, а під час перегляду частіше з'являється буферизація. Купівля нового телевізора або окремої приставки — не єдиний вихід, якщо хочеться повернути більш плавну роботу.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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