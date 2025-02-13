Ношение Apple Watch на лодыжке — какие практические преимущества имеет новый тренд

Смарт-часы Apple Watch на руке. Фото: Unsplash

Неожиданный тренд среди пользователей Apple Watch набирает популярности — некоторые носят устройство на лодыжке. Как выяснилось, для многих это имеет практический смысл. Такой способ ношения часов подходит людям, которые не могут иметь аксессуары на запястье из-за профессиональной деятельности или особенностей кожи, например, татуировок, влияющих на точность измерения пульса.

Об этом пишет Tom's Guide.

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Некоторые считают, что ношение Apple Watch на ноге обеспечивает более точный подсчет шагов. Особенно это актуально для мам, которые гуляют с коляской — датчики могут неправильно регистрировать шаги, когда руки держатся за ручку коляски.

Поддерживает ли Apple новый способ ношения

Официально компания Apple не комментировала этот тренд. Однако документация к устройству указывает, что датчики для измерения сердечного ритма и подсчета калорий рассчитаны на ношение часов на запястье.

Чтобы проверить, как работает Apple Watch на лодыжке, журналистка протестировала их во время пробежки. На руке она оставила свой Garmin Epix Pro для сравнения результатов.

Apple Watch "потерял" часть маршрута

На привычном маршруте длиной около 7,2 км тестировщица пересекала железнодорожный переезд, где ей пришлось остановиться из-за поезда. Именно тогда она заметила, что Apple Watch автоматически поставил тренировку на паузу, но не возобновил ее после продолжения бега.

В итоге Apple Watch зафиксировал лишь 3,6 км вместо полных 7,2 км. Даже после ручного восстановления отслеживания программа снова ставила бег на паузу, что затруднило получение точных данных.

Несмотря на то, что часы "пропустили" часть маршрута, данные о темпе и сердечном ритме оказались довольно точными.

Продолжительность бега:

Apple Watch — 8:23 мин.

Garmin — 8:33 мин.

Средний пульс:

Apple Watch — 159 уд/мин.

Garmin — 158 уд/мин.

Результаты почти совпали, что довольно неожиданно, учитывая то, что Apple Watch не предназначены для ношения на лодыжке. Более того, во время теста между датчиком и кожей были носки и леггинсы.

Почему лучше оставить Apple Watch на руке

Несмотря на интерес к эксперименту, журналистка отметила несколько причин, почему не хочет повторять его снова:

внешний вид — часы на ноге могут выглядеть, как электронный браслет для людей под домашним арестом;

неудобство с оплатой — оплата Apple Pay становится проблемой, ведь достать телефон быстрее, чем пытаться "приложить" ногу к терминалу;

износ ремешка — устройство на щиколотке рискует быстро испачкаться или повредиться из-за контакта с дорогой.

Для ежедневного использования Apple Watch все же лучше носить традиционно — на запястье.

Напомним, производители смартфонов часто внедряют новые функции и меняют дизайн устройств, однако не все тренды имеют практическую пользу. Некоторые из них пользователи считают лишними или даже вредными.

Также мы писали, что в 2025 году Apple планирует значительно расширить линейку своих смартфонов. Только в этом году компания представит как минимум пять новых моделей iPhone, о каждой из которых уже появились детали в сети.