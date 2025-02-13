Носіння Apple Watch на щиколотці — які практичні переваги має новий тренд

Смартгодинник Apple Watch на руці. Фото: Unsplash

Несподіваний тренд серед користувачів Apple Watch набирає популярності — деякі носять пристрій на щиколотці. Як з'ясувалося, для багатьох це має практичний сенс. Такий спосіб носіння годинника підходить людям, які не можуть мати аксесуари на зап'ясті через професійну діяльність або особливості шкіри, наприклад, татуювання, що можуть впливати на точність вимірювання пульсу.

Про це пише Tom's Guide.

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Дехто вважає, що носіння Apple Watch на нозі забезпечує точніший підрахунок кроків. Особливо це актуально для мам, які гуляють із візочком — датчики можуть неправильно реєструвати кроки, коли руки тримаються за ручку візка.

Чи підтримує Apple новий спосіб носіння

Офіційно компанія Apple не коментувала цей тренд. Однак документація до пристрою вказує, що датчики для вимірювання серцевого ритму та підрахунку калорій розраховані на носіння годинника на зап'ясті.

Щоб перевірити, як працює Apple Watch на щиколотці, журналістка протестувала його під час пробіжки. На руці вона залишила свій Garmin Epix Pro для порівняння результатів.

Apple Watch "загубив" частину маршруту

На звичному маршруті довжиною близько 7,2 км тестувальниця перетинала залізничний переїзд, де їй довелося зупинитися через потяг. Саме тоді вона помітила, що Apple Watch автоматично поставив тренування на паузу, але не відновив його після продовження бігу.

У підсумку Apple Watch зафіксував лише 3,6 км замість повних 7,2 км. Навіть після ручного відновлення відстеження програма знову ставила біг на паузу, що ускладнило отримання точних даних.

Попри те, що годинник "пропустив" частину маршруту, дані про темп і серцевий ритм виявилися доволі точними.

Тривалість бігу:

Apple Watch — 8:23 хв.

Garmin — 8:33 хв.

Середній пульс:

Apple Watch — 159 уд/хв.

Garmin — 158 уд/хв.

Результати майже збіглися, що доволі несподівано, зважаючи на те, що Apple Watch не призначений для носіння на щиколотці. Ба більше, під час тесту між датчиком і шкірою були шкарпетки та легінси.

Чому краще залишити Apple Watch на руці

Попри цікавість до експерименту, журналістка зазначила кілька причин, чому не хоче повторювати його знову:

зовнішній вигляд — годинник на нозі може мати вигляд, як електронний браслет для людей під домашнім арештом;

незручність з оплатою — оплата Apple Pay стає проблемою, адже дістати телефон швидше, ніж намагатися "прикласти" ногу до термінала;

знос ремінця — пристрій на щиколотці ризикує швидко забруднитися або пошкодитися через контакт з дорогою.

Для щоденного використання Apple Watch все ж краще носити традиційно — на зап'ясті.

Нагадаємо, виробники смартфонів часто впроваджують нові функції та змінюють дизайн пристроїв, проте не всі тренди мають практичну користь. Деякі з них користувачі вважають зайвими або навіть шкідливими.

Також ми писали, що у 2025 році Apple планує значно розширити лінійку своїх смартфонів. Лише цього року компанія представить щонайменше п'ять нових моделей iPhone, про кожну з яких вже з'явилися деталі у мережі.