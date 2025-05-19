Некогда всеми любимые — почему с рынка бесследно исчезли плазменные телевизоры

Плазменный телевизор Samsung. Фото: скриншот/YouTube

Плазменные телевизоры когда-то были символом прогресса и роскоши, украшали гостиные и поражали качеством изображения. Их обожали за насыщенные цвета, глубокий черный и широкие углы обзора. Но сегодня эта технология — лишь воспоминание.

О том, что стало причиной исчезновения плазмы, пишет Ukr.Media.

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История плазмы началась еще в 1964 году, когда в Университете Иллинойса ученые создали дисплей на основе газоразрядных ячеек — инновационное решение для образовательного компьютера PLATO. Технология десятилетиями оставалась в лабораториях, пока в 1992 году компания Fujitsu не представила первый коммерческий дисплей, а впоследствии — и телевизор на 42 дюйма. Он стоил более 20 тысяч долларов, однако открыл дверь в новую эпоху.

В 2000-х плазма стала основным выбором для больших экранов. Компании Panasonic, Pioneer, Samsung, LG выпускали модели, превосходящие кинескопные телевизоры по всем параметрам. Устройства с диагональю от 42 до 65 дюймов стали символом домашнего кинотеатра, а модели вроде Pioneer Kuro задавали стандарты качества. В 2010 году рынок достиг пика с более чем 18 млн проданных устройств.

Плазменный телевизор Pioneer Kuro PDP-6010FD. Фото: eBay

Пользователи выбирали плазму за глубокий черный, насыщенные цвета, плавность изображения и широкие углы обзора. На то время LCD уступали по качеству картинки, особенно на больших диагоналях. Плазма предлагала эффект "живого изображения", благодаря чему спортивные трансляции и кино выглядели почти реалистично.

Однако недостатки технологии постепенно начали давать о себе знать. Энергопотребление в разы превышало LCD — 50-дюймовая панель могла потреблять до 400 Вт. Яркость оставалась ограниченной, особенно в хорошо освещенных помещениях. Выгорание экрана беспокоило геймеров и пользователей, которые долго просматривали статический контент. К тому же экраны были тяжелыми и дорогими в производстве.

С развитием LCD ситуация изменилась. Панели стали ярче, энергоэффективнее, а благодаря массовому производству — еще и дешевле. К 2010 году LCD вытеснили плазму с рынка больших телевизоров. В то же время OLED-технология предложила более глубокий черный, меньшее энергопотребление и поддержку 4K — все то, чего не хватало плазме.

Pioneer покинул рынок еще в 2010 году, передав свои технологии Panasonic. В 2013 году эта компания объявила о завершении производства плазменных телевизоров. К концу 2014 года LG и Samsung также прекратили выпуск последних моделей, несмотря на высокие оценки со стороны экспертов.

Возрождение плазмы сегодня выглядит маловероятным. Производственные линии уничтожены, а стоимость возврата технологии — миллиарды долларов. Современные OLED- и QLED-модели оставили плазму далеко позади: 8K-разрешение, яркость до нескольких тысяч нит, низкое энергопотребление — все это стало новым стандартом.

Впрочем, плазма оставила после себя технологическое наследие. Самосветящиеся пиксели, качественная передача черного цвета и высокая контрастность стали основой для развития OLED. Благодаря плазме большие экраны стали частью быта, а телевизоры превратились в эстетические окна в мир развлечений.

Напомним, экраны телевизоров и мониторов легко собирают пыль и остатки отпечатков пальцев, и для их очистки нужно придерживаться правильного подхода. Многие пользователи допускают типичные ошибки, которые могут повредить устройство.

Также мы писали, что современные телевизоры превратились из простых приемников эфирного сигнала в полноценные мультимедийные хабы. Одной из полезных, но часто недооцененных функций являются USB-порты. Они обычно расположены на задней или боковой панели — туда можно подключить флешку с фильмами, зарядить смартфон или присоединить дополнительные устройства.