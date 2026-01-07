Gmail может сканировать вашу почту для ИИ — как отключить "умные" функции

Сервис электронной почты Gmail на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Пользователей Gmail предупреждают о настройках, которые якобы могли быть автоматически включены и позволять Google анализировать письма и вложения. На фоне этих опасений в сети советуют проверить два пункта в настройках, связанные со "smart features".

Об этом пишет Daily Mail.

Что именно вызвало беспокойство и как работает отключение

Австралийский инженер-разработчик электроники Дэйв Джонс утверждает, что аккаунты Gmail могли автоматически получить разрешение на сканирование сообщений и вложений для помощи в обучении ИИ-моделей вроде Gemini, и что такую настройку якобы тихо активировали в октябре 2025 года. Из-за этого, по логике критиков, в переписке — личной или рабочей — потенциально оказывается больше данных, которые могут быть использованы без отдельного явного согласия пользователя.

Джонс обращает внимание, что "умные" функции нужно выключать сразу в двух местах. На компьютере это делается в Gmail через "Все настройки": в блоке Smart features следует выключить опцию "Включить умные функции Gmail, Chat, and Meet".

Отключение умных функций Gmail. Фото: Daily Mail

Затем ниже перейти в "Управление умными функциями" и отдельно отказаться от соответствующих разрешений, после чего сохранить изменения.

Отключение умных функций в среде Google. Фото: Daily Mail

В то же время при попытке деактивации этих опций журналисты столкнулись с побочным эффектом: после отказа от обмена данными исчезает сортировка входящих писем по категориям — вкладки вроде "Промо-акции", "Соцсети" и "Обновления". В результате почта отображается "сплошным списком", и чтобы вернуть удобную организацию входящих, пользователь фактически должен снова включить smart features — вместе с доступом алгоритмов к данным.

История уже дошла до суда: в ноябре 2025 года в США подали коллективный иск против Google. Иск инициировал житель Иллинойса Томас Тиле; в нем предлагают охватить всех пользователей Gmail в США с Google-аккаунтом, чьи сообщения в Gmail/Chat/Meet якобы сканировались Gemini после активации этой функции.

Проблема касается не только веб-версии: пользователи Gmail на Android и iOS также могут быть затронуты, и это не зависит от устройства — важно лишь, чтобы человек был залогинен в аккаунт. На смартфоне предлагают зайти в меню приложения (иконка с тремя линиями), далее открыть "Настройки", выбрать нужный аккаунт, перейти в "Конфиденциальность данных" и выключить "Умные функции и персонализация", а затем зайти в "Настройки умных функций Google Workspace" и выключить переключатели для Workspace и других продуктов Google.

Отдельно отмечается, что после отказа от этих настроек могут исчезнуть часть удобных возможностей вроде подсказок автодополнения, проверки правописания или быстрого добавления событий из писем в календарь.

Google в своей политике приватности подчеркивает, что использует информацию для улучшения сервисов и создания новых продуктов и функций. Однако критики в соцсетях обращают внимание на практическую проблему: даже если один человек откажется, его собеседник может остаться "внутри" этих настроек.

Напомним, Google призвала пользователей Gmail срочно изменить пароли после серии успешных атак со стороны злоумышленников. Миллиарды аккаунтов снова оказались под угрозой фишинга и методов социальной инженерии.

Также мы писали, что в цифровой среде мы ежедневно сталкиваемся с автоматическими письмами — от платежных уведомлений до кодов подтверждения входа. Иногда попытка ответить на такое сообщение завершается ошибкой вроде "доставка невозможна", что вызывает путаницу и вопросы, почему так происходит.