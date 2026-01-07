Gmail може сканувати вашу пошту для ШІ — як вимкнути "розумні" функції

Сервіс електронної пошти Gmail на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Користувачів Gmail попереджають про налаштування, які нібито могли бути автоматично увімкнені й дозволяти Google аналізувати листи та вкладення. На тлі цих побоювань у мережі радять перевірити два пункти в налаштуваннях, пов'язані зі "smart features".

Про це пише Daily Mail.

Що саме викликало занепокоєння і як працює вимкнення

Австралійський інженер-розробник електроніки Дейв Джонс стверджує, що акаунти Gmail могли автоматично отримати дозвіл на сканування повідомлень і вкладень для допомоги в навчанні ШІ-моделей на кшталт Gemini, і що таке налаштування нібито тихо активували у жовтні 2025 року. Через це, за логікою критиків, у листуванні — особистому чи робочому — потенційно опиняється більше даних, які можуть бути використані без окремої явної згоди користувача.

Джонс звертає увагу, що "розумні" функції потрібно вимикати одразу у двох місцях. На комп'ютері це робиться в Gmail через "Всі налаштування": у блоці Smart features слід вимкнути опцію "Увімкнути розумні функції Gmail, Chat, and Meet".

Вимкнення розумних функцій Gmail. Фото: Daily Mail

Потім нижче перейти в "Керування розумними функціями" і окремо відмовитися від відповідних дозволів, після чого зберегти зміни.

Вимкнення розумних функцій у середовищі Google. Фото: Daily Mail

Водночас під час спроби деактивації цих опцій журналісти зіткнулися з побічним ефектом: після відмови від обміну даними зникає сортування вхідних листів за категоріями — вкладки на кшталт "Промоакції", "Соцмережі" та "Оновлення". У результаті пошта відображається "суцільним списком", і щоб повернути зручну організацію вхідних, користувач фактично має знову увімкнути smart features — разом із доступом алгоритмів до даних.

Історія вже дійшла до суду: у листопаді 2025 року в США подали колективний позов проти Google. Позов ініціював житель Іллінойсу Томас Тіле; у ньому пропонують охопити всіх користувачів Gmail у США з Google-акаунтом, чиї повідомлення в Gmail/Chat/Meet нібито сканувалися Gemini після активації цієї функції.

Проблема стосується не лише вебверсії: користувачі Gmail на Android та iOS також можуть бути зачеплені, і це не залежить від пристрою — важливо лише, щоб людина була залогінена в акаунт. На смартфоні пропонують зайти в меню застосунку (іконка з трьома лініями), далі відкрити "Налаштування", вибрати потрібний акаунт, перейти в "Конфіденційність даних" й вимкнути "Розумні функції та персоналізація", а потім зайти в "Налаштування розумних функцій Google Workspace" та вимкнути перемикачі для Workspace й інших продуктів Google.

Окремо наголошується, що після відмови від цих налаштувань можуть зникнути частина зручних можливостей на кшталт підказок автодоповнення, перевірки правопису або швидкого додавання подій із листів у календар.

Google у своїй політиці приватності підкреслює, що використовує інформацію для покращення сервісів і створення нових продуктів та функцій. Однак критики в соцмережах звертають увагу на практичну проблему: навіть якщо одна людина відмовиться, її співрозмовник може залишитися "всередині" цих налаштувань.

