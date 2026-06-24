Пора отказаться от них: почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Смартфон с разбитым экраном и наклеенной защитной пленкой. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Защитные пленки для смартфонов долгие годы считались практически обязательной покупкой. Но современные экраны стали значительно прочнее, поэтому дополнительный слой защиты уже не всегда имеет смысл.

О том, почему современные смартфоны могут обходиться без защитных пленок, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gizmochina.

Почему защитные пленки стали менее востребованными

Раньше пленки помогали избежать царапин и трещин, когда производители мобильных устройств не уделяли достаточного внимания прочности экранов. Теперь ситуация изменилась. Благодаря новым технологиям роль защитных пленок уже не так важна, как раньше.

Современные смартфоны в большинстве своем оснащены дисплеями со специальными закаленными покрытиями, в частности Gorilla Glass или Ceramic Shield. Такие материалы созданы с учетом повседневного использования. Они обладают высокой устойчивостью к потертостям и ударам.

Особенно это касается флагманских смартфонов, экраны которых отличаются повышенной прочностью. Из-за этого потребность в дополнительной защитной пленке фактически снижается.

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Раньше защитные пленки и чехлы часто воспринимались как главный способ уберечь экран от повреждений.

Сегодня производители уделяют больше внимания общей прочности корпуса и стекла. Некоторые смартфоны даже получают сертификаты военного уровня, подтверждающие способность выдерживать неблагоприятные условия.

В то же время большинство пленок, как правило, изготовлены из тонкого пластика, который практически не помогает при падениях.

Как пленка может ухудшать качество изображения

Защитные пленки часто ухудшают визуальное качество экрана. Со временем на них появляются потертости, которые могут быть заметнее, чем на заводском стекле. Из-за этого просмотр фото, видео и другого контента может становиться менее комфортным.

Если есть опасения, что смартфон может выпасть из рук и разбиться, более практичным решением может стать надежный чехол с выпуклыми краями. В то же время даже такая защита в последние годы уже не является строгой необходимостью, учитывая прочность современных дисплеев.

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