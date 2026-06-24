Час відмовитися від них: чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Смартфон з розбитим екраном та наклеювання захисної плівки. Фото: Unsplash, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Захисні плівки для смартфонів роками вважалися майже обов'язковою покупкою. Але сучасні екрани стали значно міцнішими, тому додатковий шар захисту вже не завжди має сенс.

Про те, чому сучасні смартфони можуть обходитися без захисних плівок, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gizmochina.

Чому захисні плівки стали менш потрібними

Раніше плівки допомагали уникнути подряпин і тріщин, коли виробники мобільних пристроїв не приділяли достатньо уваги міцності екранів. Тепер ситуація змінилася. Завдяки новим технологіям роль захисних плівок уже не така важлива, як раніше.

Сучасні смартфони здебільшого мають дисплеї зі спеціальними загартованими покриттями, зокрема Gorilla Glass або Ceramic Shield. Такі матеріали створені з урахуванням щоденного використання. Вони мають високу стійкість до потертостей та ударів.

Особливо це стосується флагманських смартфонів, екрани яких вирізняються підвищеною міцністю. Через це потреба у додатковій захисній плівці фактично зменшується.

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Чому плівка не завжди рятує під час падіння

Раніше захисні плівки та чохли часто сприймали як головний спосіб уберегти екран від пошкоджень.

Сьогодні виробники більше уваги приділяють загальній міцності корпусу й скла. Деякі смартфони навіть отримують сертифікації військового рівня, які підтверджують здатність витримувати несприятливі умови.

Водночас більшість плівок зазвичай зроблені з тонкого пластику, який майже не допомагає при падіннях.

Як плівка може псувати зображення

Захисні плівки часто погіршують візуальну якість екрана. З часом на них з'являються потертості, які можуть бути помітнішими, ніж на заводському склі. Через це перегляд фото, відео та іншого контенту може ставати менш комфортним.

Якщо є побоювання, що смартфон може випасти з рук і розбитися, практичнішим рішенням може бути надійний чохол із випнутими краями. Водночас навіть такий захист в останні роки вже не є суворою необхідністю, зважаючи на міцність сучасних дисплеїв.

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