Трюк, о котором не все знают: как всегда подключать USB-штекер с первой попытки

USB-кабели. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-A давно получил репутацию разъема, который почти никогда не удается вставить с первой попытки. Но у этого стандарта есть простая особенность, которая помогает быстро определить правильную сторону и не тратить лишние секунды на постоянные переворачивания штекера.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как всегда подключать USB с первого раза

У USB-A есть заметное внешнее различие между верхом и низом. На первый взгляд, USB-A кажется полностью симметричным, из-за чего и возникает ощущение, будто понять правильную ориентацию почти невозможно. Именно это и породило известный "парадокс USB", когда разъем якобы подходит лишь с третьей попытки.

На самом деле две стороны USB-A не одинаковы. Если присмотреться внимательнее, на одной из них можно заметить едва заметный зигзагообразный шов снаружи и пластиковую пластину внутри. Именно эта сторона считается нижней. Верхняя же, наоборот, имеет гладкий вид.

При подключении USB-A ориентироваться стоит именно на гладкую часть штекера. Если порт расположен горизонтально, верх USB-разъема должен быть сверху. Если же на компьютере или другом устройстве порт установлен вертикально, сторона со швом обычно должна смотреть влево. В то же время на некоторых устройствах порты могут быть установлены иначе, но это обычно легко понять уже после первого подключения.

На многих USB-A-кабелях и устройствах производители печатают логотип USB на верхней стороне коннектора. Иногда его не наносят краской, а формируют прямо в пластиковом корпусе.

Именно эта пометка тоже помогает быстро определить правильную ориентацию. Если логотип есть, он обычно находится на верхней стороне штекера. При этом такая маркировка присутствует не всегда, поэтому визуальная разница между гладкой стороной и стороной со швом остается самой надежной подсказкой.

