Плетеные USB-кабели не всегда лучше: когда за них стоит платить

Плетеные USB-кабели часто подают как более надежную альтернативу обычным, но в реальном использовании их польза зависит не от внешнего вида, а от сценария работы. Во многих случаях они действительно служат дольше, но там, где кабель почти не двигают, переплата за такую оболочку часто не дает ощутимого преимущества.

Об этом пишет BGR.

Когда плетеный кабель действительно имеет смысл

Главное преимущество плетеной оболочки заключается в лучшей защите от ежедневного износа. Такие кабели обычно более жесткие, меньше боятся перекручивания и лучше переносят постоянное перемещение, поэтому лучше всего подходят для зарядок смартфонов, кабелей к клавиатурам, мышек или других аксессуаров, которые регулярно подключают, отключают и носят с собой.

Именно в таком сценарии дополнительная прочность действительно может себя оправдать. Если кабель постоянно сгибают, бросают в сумку или тянут со стола, плетеная модель имеет больше шансов дольше оставаться целой.

При этом важно учитывать, что слабым местом кабеля часто является не сама оболочка, а зона возле коннектора. Именно там чаще всего возникают переломы и внутренние повреждения, поэтому сама по себе тканевая оплетка не гарантирует полной защиты от поломки.

Когда обычного кабеля достаточно

Если кабель почти не двигают, например он постоянно подключен к одному устройству и лежит на месте, потребность в плетеной оболочке уже не выглядит такой очевидной. В таком случае обычный кабель часто справляется не хуже, а платить больше лишь за внешнее покрытие нет большого смысла.

Это особенно актуально для техники, которую редко отсоединяют или переставляют. Если нагрузка на кабель минимальная, его срок службы больше будет зависеть от общего качества изготовления, чем от типа оплетки.

Сама плетеная оболочка не делает кабель быстрее и не добавляет ему новых технических свойств. Она не влияет на пропускную способность, зарядную мощность или качество передачи данных, поэтому при выборе все равно нужно смотреть прежде всего на характеристики самого кабеля, а не на его внешнее покрытие.

Другими словами, плетение — это вопрос долговечности и удобства, а не производительности. Если кабель не соответствует нужному стандарту, одна лишь более прочная оболочка этого не исправит.

Плетеный USB-кабель стоит брать тогда, когда он регулярно подвергается физической нагрузке и действительно работает в жестком режиме. Для зарядки телефона, которую постоянно носят с собой, это может быть оправданной покупкой.

