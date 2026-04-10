Трюк, про який не всі знають: як завжди підключати USB-штекер з першої спроби

USB-A давно отримав репутацію роз'єму, який майже ніколи не вдається вставити з першої спроби. Але в цього стандарту є проста особливість, яка допомагає швидко визначити правильний бік і не витрачати зайві секунди на постійні перевертання штекера.

Як завжди підключати USB з першого разу

У USB-A є помітна зовнішня відмінність між верхом і низом. На перший погляд, USB-A здається повністю симетричним, через що й виникає відчуття, ніби зрозуміти правильну орієнтацію майже неможливо. Саме це і породило відомий "парадокс USB", коли роз'єм нібито підходить лише з третьої спроби.

Насправді дві сторони USB-A не однакові. Якщо придивитися уважніше, на одній із них можна помітити ледь помітний зигзагоподібний шов зовні та пластикову пластину всередині. Саме ця сторона вважається нижньою. Верхня ж, навпаки, має гладкий вигляд.

Під час підключення USB-A орієнтуватися варто саме на гладку частину штекера. Якщо порт розташований горизонтально, верх USB-роз'єму має бути зверху. Якщо ж на комп'ютері або іншому пристрої порт встановлений вертикально, сторона зі швом зазвичай має дивитися вліво. Водночас на деяких пристроях порти можуть бути встановлені інакше, але це зазвичай легко зрозуміти вже після першого підключення.

На багатьох USB-A-кабелях і пристроях виробники друкують логотип USB на верхньому боці конектора. Іноді його не наносять фарбою, а формують прямо в пластиковому корпусі.

Саме ця позначка теж допомагає швидко визначити правильну орієнтацію. Якщо логотип є, він зазвичай знаходиться на верхній стороні штекера. Водночас таке маркування присутнє не завжди, тому візуальна різниця між гладкою стороною і стороною зі швом залишається найнадійнішою підказкою.

